KOLABORASI antara brand in-house dari The F Thing, yaitu Figure, dan Centre of Hope ISDI (Ikatan Sindroma Indonesia) yang ditayangkan di YouTube dan Instagram mendapat animo luar biasa. Sejak awal penayangan, total penonton hingga lebih dari 3 juta.

Video bertema “Just Like Everyone Else” ini menunjukkan bahwa fashion adalah hal ekspresif yang dapat diaplikasikan untuk tiap individu.

Berkaca dari respons masyarakat yang sangat positif, maka The F Thing bersama MNC Peduli pun berinisiatif untuk memberikan nilai lebih yang dapat dipersembahkan untuk anak-anak spesial dari ISDI ini.

Kampanye sosial ini mendedikasikan profit dari setiap penjualan produk pakaian Figure di www.thefthing.com untuk kemudian diubah menjadi hadiah untuk teman-teman spesial The F Thing dan para pengajar di Centre of Hope ISDI.

The F Thing dan MNC Peduli mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kampanye ini dengan membeli produk Figure yang berlangsung dari 13 November 2020 sampai dengan 14 Januari 2021 di F Thing.

Tiap pembeli pun akan mendapatkan tanda terima kasih berupa e-sertifikat dan voucher belanja yang dapat digunakan kembali untuk berbelanja di www.thefthing.com.

“Besar harapan kami agar kita bersama-sama dapat menghadirkan hadiah dan senyum di tengah-tengah mereka,” kata Head of Business Development The F Thing Lysia Jessica.

Dalam periode kampanye produk Figure ini, The F Thing pun akan mengadakan webinar yang terbuka untuk masyarakat umum yang akan dihadiri oleh perwakilan dan anak didik dari Centre of Hope ISDI, para artis yang kehidupannya pun sangat familiar berhadapan dengan anak-anak berkebutuhan khusus ini, dan perwakilan dari The F Thing.

Webinar berlangsung di 17 Desember 2020 pukul 17.00 WIB di aplikasi RCTI+, The F Thing dan website MNC Peduli.

(mrt)