Persaingan peserta MasterChef Indonesia 2020 semakin ketat. Di minggu ini, peserta tersisa 7 orang, setelah Hamdzah lengser di episode 16.

Semakin sedikitnya peserta berarti semakin besar kemungkinan mereka yang tersisa untuk mencapai 3 besar MasterChef Indonesia Seasons 7 ini. Tapi, siapa kira-kira yang akan menjadi 3 besar?

Pertanyaan tersebut pun dilontarkan netizen ke Chef Arnold di chanel Youtube pribadinya. Dari pertanyaan tersebut, Chef Arnold menjawab,

 

"Kalian mau tahu siapa yang akan menjadi 3 besar MasterChef Indonesia? Makanya nonton terus MasterChef Indonesia setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 16.00 hanya di RCTI," katanya.

Tapi, Chef Juna punya jawaban sendiri. Menurut dia, peserta MasterChef Indonesia yang paling berpotensi sejatinya adalah Yuri.

Chef Arnold yang mendengar jawaban tersebut pun memberikan tanggapan singkat, "Kita harus hargai setiap pendapat orang, oke?".

Ada alasan kenapa Chef Juna menyebut nama Yuri sebagai peserta paling berpotensi. "Yang berpotensi menurut saya Yuri ... biar kalian gedeg dan kesel sama saya," kata Chef Juna sambil tertawa kecil.

Ia melanjutkan, karena banyak netizen yang menyebut acara MasterChef Indonesia settingan, sekalian saja dia bikin settingan itu.

"Jadi, kalau kalian bilang (acara MasterChef Indonesia) setting biar saya set sekalian. Sama seperti dituduh mencuri terus, mending mencuri beneran. "So, yuri all the way!" kata Chef Juna.

