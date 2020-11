Istri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Atalia Praratya, atau yang biasa disapa Bu Cinta berulang tahun hari ini, Jumat (20/11/2020). Di usia 47 tahun, Bu Cinta masih terlihat awet muda banget.

Bu Cinta sendiri membagikan kebahagiaannya di Instagram. Di unggahan terbarunya, ia mengucap banyak syukur atas apa yang sudah dia capai sampai sejauh ini.

"The colour of me. Alhamdulillah rasa syukur kehadirat Allah atas rezeki, kebahagiaan, dan perjalanan hidup yang luar biasa ini. Alhamdulillah pula Allah sudah menganugerahkan keluarga, sahabat, teman-teman yang menyayangi sepenuh hati," ungkap Bu Cinta.

Ia pun berdoa semoga setiap langkahnya Allah selalu lindungi. Kemudian, setiap usaha dimudahkan, setiap harapan tercapai, dan setiap doa Allah kabulkan. "Pantaskan aku Ya Allah untuk meraih cinta-Mu, cinta Rasul-Mu, dan cinta Makhluk-Mu," tambahnya.

Bu Cinta pun berterima kasih kepada semua doa yang dihaturkan untuknya. "Terima kasih doa dan ucapan-ucapannya akang dan teteh. Semoga Allah juga selalu menyayangi dan memberkahi akang dan teteh semua. Aamiin. Love you all full," tulisnya.

Sementara itu, unggahan ungkapan itu memperlihatkan potret cantik Bu Cinta. Awet muda pisan, euy! Mau buktinya?

1. Saat menjadi Bunda FAD, Bunda Genre, Bunda Literasi, dan Bunda Paud

Title yang menempel di Bu Cinta itu banyak sekali. Misalnya empat jabatan ini. Di setiap fotonya, hijab yang dikenakan Bu Cinta beda-beda, ya. Kalau Okezoners lebih suka yang mana?

2. Ketua Kwarda Pramuka Jabar dan Ketua TP-PKK Jabar





Nah, kalau di sini potret Bu Cinta berbeda banget. Di foto kiri ia terlihat cantik dengan pakaian Pramuka, sedangkan di foto kanan ia terlihat manis sekali dengan pakaian formalnya yang berwarna biru dengan motif bunga-bunga. Senyumnya enggak ada duanya!

3. Ketua Umum Dekranasda Jabar, Ketya Umum Forikan Jabar, dan Ketua Umum Penyelenggara Sekoper Cinta

Kalau di foto ini, pesona Bu Cinta terpancar dalam banyak gaya, ya. Di foto paling kiri, ia terlihat formal sekali dengan setelan batik biru-kuning yang segar sekali. Lalu, di foto tengah ia terlihat geulis dengan kebaya Sunda-nya dan foto paling kanan Bu Cinta bergaya edgy, lho. Keren pisan.

4. Penasehat DWP Jabar, Duta Pasar Rakyat Jabar, dan Waka Divisi pada Komite Kebijakan Covid-19 Jabar

Tak pernah Bu Cinta tidak terlihat segar. Misalnya saja di foto ini, semuanya tampak begitu segar meski pakaian yang dikenakan berbeda-beda. Di foto paling kiri, Bu Cinta tampak formal dengan pakaian oranye pastelnya, lalu di foto tengah lagi-lagi ia terlihat geulis dengan kebaya Sundanya, dan foto paling kiri dia terlihat keren dengan pakaian Satgas Covid-19 Jabar. 5. Pendiri Jabar Bergerak

Kalau di sini, potretnya dengan menggunakan masker menarik sekali, lho. Jadi, Bu Cinta yang mengenakan rompi hijau tua dengan basic kemeja putih dipadukan dengan celana biru tampak cantik dengan masker oranye serupa dengan warna hijabnya. Gayanya oke banget, kan? 6. Anak Motor Nah, ini paling beda dari semuanya. Bu Cinta yang ternyata pencinta motor benar-benar tampil memesona di sini. Ia mengenakan jaket kuning-itam keren banget dipadukan dengan sepatu boots dan celana jeans. Siapa yang menyangka perempuan ini berusia 47 tahun dan seorang istri Gubernur Jawa Barat?