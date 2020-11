Hari Anak Sedunia diperingati setiap 20 November. Adapun tujuan dibentuknya Hari Anak Sedunia ini adalah guna meningkatkan kesejahteraan anak serta pemenuhan hak anak dari pada orangtuanya.

Nah, bagi Anda yang ingin merayakan Hari Anak Sedunia, ada baiknya Anda mengucapkan dalam bahasa Inggris agar bisa dimengerti oleh anak-anak dari seluruh dunia. Mengingat bahasa Inggris adalah bahasa internasional.

Bagi Anda yang masih bingung dalam merangkai kata untuk mengucapkan Hari Anak Sedunia, tidak usah khawatir! Karena Okezone telah merangkum kata-kata yang cantik sebagai ucapan Hari Anak Sedunia, sebagaimana dilansir Times of India pada Jumat (20/11/2020).

A child can always teach an adult three things: to be happy for no reason, to always be busy with something, and to know how to demand with all his might that which he desires (Seorang anak selalu dapat mengajari orang dewasa tiga hal: menjadi bahagia tanpa alasan, selalu sibuk dengan sesuatu, dan mengetahui bagaimana menuntut dengan sekuat tenaga apa yang diinginkannya). - Paulo Coelho.

Treat your kids like a darling for the first five years. For the next five years, scold them. By the time they turn sixteen, treat them like a friend. Your grown up children are your best friends (Perlakukan anak-anak Anda seperti kekasih selama lima tahun pertama.

Selama lima tahun ke depan, tegur mereka. Pada saat mereka berusia enam belas tahun, perlakukan mereka seperti seorang teman. Anak-anak Anda yang sudah dewasa adalah teman terbaik Anda).

Simply having a look at you fills our hearts with boundless joy and make us feel relieved from all the anxieties of this world. Wishing you a happy children’s day! (Hanya dengan melihat anak-anak memenuhi hati kami dengan kegembiraan yang tak terbatas dan membuat kami merasa lega dari semua kecemasan di dunia ini. Semoga Anda mendapatkan hari anak-anak yang bahagia!). Every little smile on your face brings the boundless joy of parenthood to our heart. All the charm and joy of this day is for you. Happy Children’s Day! (Setiap senyum kecil di wajah Anda membawa kegembiraan yang tak terbatas sebagai orang tua di hati kami. Semua pesona dan kegembiraan hari ini adalah untukmu. Selamat Hari Anak!) Teach the children’s how to think rather than what to think. The way you are going to implant the seeds it’s going to bloom in that way. So, be kind towards the kids. Happy Children’s Day (Ajari anak-anak bagaimana cara berpikir daripada apa yang harus dipikirkan. Cara Anda menanamkan benih yang akan mekar dengan cara itu. Jadi, bersikaplah baik terhadap anak-anak. Selamat Hari Anak).