Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkenal dengan kharismanya yang luar biasa. Sosok RK dianggap selalu membawa keceriaan dan kebahagiaan untuk banyak orang.

Tidak hanya terkesan baik untuk orang banyak, khususnya untuk masyarakat Jawa Barat, Ridwan Kamil juga dikenal sebagai sosok suami yang romantis. Ya, banyak hal sweet dia lakukan bersama Atalia Praratya.

Salah satunya momen dirinya mengucapkan selamat ulang tahun beberapa jam yang lalu setelah berita ini dimuat di Okezone. Di ungkapan kebahagiaan itu, RK mengatakan kalau Atalia adalah istri yang luar biasa dan ibu hebat untuk anak-anaknya.

"Teruntuk istriku tersayang. selamat ulang tahun dalam kebarokahan. Semoga selalu sehat dan hidupnya selalu penuh manfaat. Tetaplah menjadi istri yang solehah dan ibu yang mengaisi keluarga. I love you," tulis Ridwan Kamil di secarik kertas.

Di surat cinta itu pun Ridwan Kamil menggambar pesona cantik sang istri. Terlihat jelas wajah cantik di gambar tersebut dengan bibir senyum merekah tanda kebahagiaan.

Di keterangan foto pun Ridwan Kamil lagi-lagi menghaturkan ungkapan selamat ulang tahun untuk istri tercinta. "HBD istriku tercinta. GBU WYATB HHDJ SB KFC McD JN and do not worry YNWA," tulisnya.

Netizen yang melihat unggahan ini pun terkagum-kagum dengan romantisme Ridwan Kamil. Bahkan, pujian soal tulisan tangan yang rapi pun dilontarkan netizen. "Tulisan tangannya rapi, bisa lempeng gitu tipsnya apa kang?" tanya @candraasma***. "Selamat ulang tahun bu Atalia, mugi barokah, sehat selalu, dan dilancaran semua aktivitasnya," kata @masirsyad_. "Romantis sekali Pak RK ini. Selamat ulang tahun untuk Atalia," komen @fitra.eri. "Happy milad teh Cinta Atalia. Sehat selalu, berkah, makin nyaah ka kang RK," tulis @kawendra. "Alhamdulillah selamat ulang tahun calon ibu mertua. Piipipipipi calon mertua," ledek @ekaclist**.