Selebriti Sheila Marcia mengumumkan kelahiran anaknya yang disebut dengan nama JZ. Beberapa sumber pun menjelaskan kalau namanya Jerome.

Buah cinta Sheila Marcia dan Dimas Akira itu pun terlihat sangat sehat. Momen kelahirannya itu dia bagikan di Instagram belum lama ini.

Dalam unggahannya, Sheila terlihat begitu bahagia. Ia tersenyum ke arah Baby JZ yang tertidur pulas. Sang suami terlihat setia menemaninya mulai dari awal hingga akhir proses persalinan.

Sheila menceritakan proses kelahiran Baby JZ di unggahan terbarunya. Dia menjelaskan kalau dirinya kembali merasakan jatuh cinta. "And here he is, aku merasakan jatuh cinta lagi," kata Sheila.

Dia pun menjelaskan bagaiaman detik-detik usai Baby JZ dilahirkan.

"Begitu Baby JZ keluar, suster langsung taruh Baby JZ di dada aku. Enggak pake lama, Baby JZ langsung cari nenen dan langsung pinter banget nenennya anak ini. Puji Tuhan," lanjut Sheila.

Tidak hanya itu, Dia kemudian menceritkan bagaimana hari-hari berikutnya usai Baby JZ dilahirkan.

"Hari pertama Baby JZ lahir sampai hari ke-3, supply ASI aku enggak terllau banyak, tidak seperti kelahiran pertama, kedua, dan ketigaku. Sempat merasa khawatir, tapi again, aku percaya sama Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk babyku. Aku percaya tubuhku juga akan memberikan yang mungkin tidak berlebihan tapi cukup ASI buat Baby JZ," ceritanya.

Luar biasanya, di hari keempat menurut Sheila supply ASI-nya meningkat drastis! Sampai dari tenang-tenang abis nyusuin Baby JZ bisa langsung ikut Baby JZ tidur. "Sekarang ini harus lanjut pompa terus setiap habis nyusuin Baby JZ," ungkapnya bahagia. Ia pun kemudian mengatakan bahwa kesulitan pun tetap harus disyukuri. "Tiap keadaan yang dihadapi ada kesusahannya masing-masing, ya. Kekurangan atau kelebihan semua harus disyukuri. Stay positive," kata Sheila. Di akhir keterangan, Sheila mengucapkan terima kasih kepada suaminya yang mana apresiasinya sangat membahagiakan dan menenangkan. Dimas pun dinilai Sheila sangat luar biasa perannya sebagai suami. "Peran suami menyayangi istri (enggak disia-siain, disayang, enggak dibentak-bentak seenak jidat) penting banget buat seorang ibu. Bersyukur punya suami luar biasa," ucap Sheila Marcia.