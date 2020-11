Fesyen menjadi salah satu hal penting dalam keseharian setiap manusia. Begitu juga dengan berbagai perkembangan zaman membuat perancang busana minimalis asal Jerman, Jil Sander terus berinovasi.

"kali ini dijadikan momentum selebrasi desain modern dan abadi. In world of fashion, Sander is the queen of minimalism. Dengan mengandalkan desain modern yang dijadikan starting point," kata Jil dalam keterangan resmi UNIQLO yang Okezone terima, Jumat (20/11/2020).

Koleksi Jil kali ini melibatkan selebriti Indonesia, yaitu Aqsa Aswar, Ersa Mayori, Frederika Cull, Olivia Lazuardy, dan Tantri Namirah di mana penampilannya berbeda dari biasanya.

1. Aqsa Aswar

Atlet jetski ini memadukan Supima Cotton Stand Collar Oversized Shirt dengan Turtleneck Sweater yang menonjolkan gaya tailoring dalam cara yang lebih simpel yang tanpa embel-embel pada kemeja lengan panjang yang datang dengan gaya dual tone dan karakter crisp yang ringan.

2. Ersa Mayori





Aktris senior ini, tampil elegan dengan nuansa warna undertone atau cool serta mengenakan Mantel Cashmere Blend dengan selipan Ikat Pinggang.

Kemudian Leather Rode yang menghadirkan pesona edgy pada karakter mature-nya. Mantel tanpa kerah beraksen slouchy dari potongannya yang oversized secara effortless, menonjolkan pesona sculptural yang menjadi focal point yang brilian.

3. Frederika Cull





Putri Indonesia 2019 ini tampil dengan gaya power dressing yang sharp mengenakan nuansa black-on-black yang direalisasikan lewat item berpotongan feminin seperti Mantel Cashmere Blend Chester, Gaun Merino Blend A-Line, serta aksesori yang membuat total lookbFrederika kian ikonik. Serta Ikat Pinggang Leather Double Buckle. Fresh and fashion forward!

4. Olivia Lazuardy

Fashion Influencer satu ini tampil dengan Jaket Hybrid Down Oversized, mengubah tampilan Olivia yang biasanya terlihat feminin dan penuh letupan dari cara padu-padan yang feminin. Olivia menjadikan jaket ini sebagai pasangan bagi krmeja Supima Cotton Oversized yang memberikan inspirasi untuk tampil bold tanpa terlihat overdo namun secara bersamaan penuh energi berkat aksen puffer yang terasa nyaman. 5. Tantri Namirah

Selanjutnya ada Tantri Namirah, Fashion Influencer berhijab ini tampil exceptional karena gaya eklektik yang penuh warna dan padu-padan layering yang dikuasainya dengan baik. Tampilan Namirah terlihat menonjol dengan total look yang datang dengan color coordination bernuansa gemstone lewat perpaduan antara Mantel Double Breasted Double Face, Sweater Merino Blend Turtle Neck, Celana Slim Wool Blend, yang juga mengukuhkan gaya tailoring sesuai tren global terkini untuk dikenakan dengan hijab.