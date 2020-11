Keempat kontestan MasterChef Indonesia yang tampil kurang maksimal yakni Becca, Adit, Faiz, dan Nindy harus masuk ke babak Pressure Test. Pada tantangan kali ini, mereka harus bersaing menyelesaikan Aneka Rempah Challenge dari ketiga dewan juri.

Setiap kontestan disediakan 16 jenis rempah yang bisa digunakan untuk memasak. Selain itu keempat kontestan juga berhak memilih satu dari tiga macam protein yang telah disediakan di bench masing-masing. Ketiga protein tersebut terdiri dari lamb rack, duck leg, dan quail.

Adit dan Nindy memutuskan untuk memilih lamb rack pada babak pressure tes kali ini. Sementara Faiz dan Becca memilih untuk mengolah duck leg. Namun, pada waktu mulai mengerjakan, Becca memilih untuk putar haluan dengan mengubah bahan utamannya menjadi lamb rack dengan alasan mudah diolah.

Keempat kontestan diberi waktu selama 60 menit dan bebas untuk membuat hidangan apa saja sesuai dengan kreasinya masing-masing. Pada tantangan kali ini semua kontestan tampak optimis dan membuat hidangan mereka dengan konsep yang kuat.

Dalam tantangan kali ini Becca mengalami sedikit kesulitan dalam mengolah couscous dan kuah kari lambnya. Ia bahkan membuat ulang couscous karena terlalu banyak air. Di satu sisi Adit juga sempat mengalami kesalahan saat membuat saus. Beruntung, pada percobaan kedua, ia berhasil membuat saus sesuai dengan apa yang ia harapkan.

Faiz menjadi salah satu kontestan yang sangat percaya diri dengan hidangan buatannya. Ia bhakan mencampur banyak rempah ke dalam masakannya untuk menciptakan citarasa yang kuat.

Akhir dari perjalanan Becca

Kontestan pertama yang dipanggil dewan juri adalah Becca dengan lamb curry buatannya. Menurut Chef Arnold tingkat kematangan lambnya sudah bagus, hanya saja bumbu dan presentasinya masih kurang. Selain itu bumbu kari milik Becca masih belum dapat dan rempah-rempahnya masih kurang. Ketiga dewan juri menyayangkan bumbu yang digunakan oleh Becca masih kurang berasa.

Kontestan kedua yang dipanggil adalah Faiz dengan nasi mandhi bebek. Chef Juna mengaku bingung dengan masakan yang dibuat Faiz. Selain itu bebeknya juga kurang bumbu, walaupun rasanya sudah enak. Hanya saja konsepnya justru lebih ke arah Mexican tidak seperti masakan nusantara. Masalah bumbu dan tekstur daging bebek yang masih keras, menjadi masalah utama yang dialami Faiz.

Nindy menjadi kontestan ketiga dengan spices lamb rack. Chef Renatta menilai tingkat kematangan lamb rack Nindy adalah well done dan telah meleset dari target awalnya yakni medium well. Senada dengan Chef Renatta, Chef Arnold menilai masakan Nindy termasuk monoton.

Chef Juna juga sangat menyayangkan cara Nindy dalam memasak lamb buatannya. Bahkan menurut chef bertato ini, makanan Nindy sudah kehilangan tekstur dan mirip dengan makanan bayi. Kontestan terakhir adalah Adit dengan spices lamb rack. Menurut Chef Arnold tingkat kematangan dan rasa lamb rack buatan Adit sangat enak.

Hanya saja saus buatannya yang sedikit melenceng dari higlight utama. Sama dengan Chef Arnold, menurut Chef Juna presentasi makanan Adit sudah bagus, tapi lagi-lagi saus berriesnya yang masih terasa manis.

Dari hasil diskusi, dewan juri memutuskan Faiz menjadi kontestan pertama yang lolos ke babak selanjutnya. Nindy dan Adit juga lolos menjadi kontestan berikutnya yang berhasil mengamankan tempatnya di Gallery MasterChef.

"Yang harus meninggalkan galeri, meninggalkan kompetisi MasterChef Indonesia Season 7 dan meninggalkan mimpinya dan memulai yang baru...Becca Thankyu," ujar Chef Renatta.

Becca pun langsung mengucapkan terima kasih kepada pada juri MasterChef Indonesia. Menurutnya, berada di Galeri MasterChef Indonesia adalah pengalaman yang luar biasa.

"Thankyu Chef..Thankyu banget sudah kasih pengalaman di sini, thankyu banget sudah kasih kesempatan yang banyak banget buat Becca. Aku bersyukur banget bisa di galeri MasterChef Indonesia dan bisa belajar dari profesional chef secara langsung,"ujar Becca penuh haru

Nindy terkejut mendengar keputusan juri jika Becca harus pulang. Tapi, Nindy yakin Becca akan banyak belajar dan sukses.

"Becca semangat terus, aku yakin di luar sana kamu pasti lebih sukses lagi, karena aku tahu kamu orangnya senang banget belajar dan thankyu banget kamu sudah jadi teman aku di galeri kali ini," ungkap Nindy.

"Ternyata yang keluar adalah aku. Aku sudah sampai sini pun sudah bangga banget Top 7, siapa yang sangka aku sampai Top 7 dan aku enggak akan menyerah sampai di sini dan berjuang terus di luar sana," janji Becca.

Thankyu Becca!