Adaptasi kebiasaan baru membuat banyak perubahan di dalam gaya hidup kita. Bahkan hampir semua negara mengimbau warganya untuk tidak beraktivitas di luar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Namun, dengan adanya kebiasaan bukan berarti kita tidak bisa melakukan hobi kita di dalam rumah lho.

Sambil menunggu situasi membaik dan tetap menerapkan protokol kesehatan, kamu tetap bisa mengobati kangen nonton bioskop bersama pacar atau keluarga dengan cara membuat home theater sendiri di rumah dengan menggunakan LED TV Smart Cinemax Soundbar by Polytron yang mampu memberikan pengalaman menonton di rumah akan semakin berkesan dan menyenangkan laiknya nonton di bioskop.

LED TV Soundbar dengan smart androidtv memproduksi suara Menggelegar serta memiliki layar berteknologi frameless yang membuat nonton film kamu di rumah semakin seru. Nah, supaya nonton film kamu lebih berkesan laiknya nonton di bisokop kamu bisa juga ikutin tips berikut ini,

● Ajak pasangan atau keluarga tercinta untuk menonton film kesayangan kamu di rumah.

● Ajak teman-teman untuk nobar karena LED TV Smart Cinemax Soundbar sudah dilengkapi dengan Entertainment dari Molatv yang menyediakan tayangan hiburan berupa film, tv serial, tayangan edukatif anak sampai tayangan olahraga kelas dunia seperti Liga Inggris, badminton, balap, dan lainnya lho.

● Siapkan cemilan dan minuman kesukaan kamu supaya nonton film di rumah kamu semakin terasa laiknya di bioskop.

● Supaya nonton bisokop kamu semakin hidup, matikan lampu saat menonton film. Dan serunya lagi LED TV Smart Cinemax Soundbar ini sudah didukung speaker soundbar dan subwoofer yang bikin suaranya menggelegar.

Untuk fitur lainnya, seperti HDMI input dan USB multimedia, selalu disematkan dalam setiap TV Polyton. Selain itu tidak perlu bingung untuk penempatan speaker soundbar, dimana soundbar dapat diletakkan di atas meja atau di gantung di dinding (flexible soundbar placement). Yang lebih menarik, LED TV ini juga dilengkapi dengan Teknologi DIPE Engine dimana secara cerdas menganalisa dan mengoptimalkan setiap unsur gambar untuk menampilkan detail warna dan gambar yang sesungguhnya. kemudian tambahan teknologi Frameless yang mampu memberikan kepuasan menonton dengan bingkai layar yang tipis serta bentuk yang elegan menyempurnakan ruang keluarga Anda.

Nonton dirumah bisa tetap seru bersama Polytron dan kapan lagi Anda dapat menyaksikan solusi hiburan all in one di rumah. Dan jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menyediakan handsanitizer di ruangan Anda dan pastikan keluarga dan teman terdekat Anda dalam keadaan sehat ya.

So, tunggu apalagi, nikmati sensasi nonton bisokop di rumah dan segera miliki Polytron Smart Cinemax Soundbar sekarang juga!

