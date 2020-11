Polisi menangkap Selebgram Millen Cyrus atas dugaan kepemilikan narkoba. Pencidukkan itu terjadi pada Sabtu dini hari, 21 November 2020.

Saat ini, Millen Cyrus masih dalam proses pemeriksaan kepolisian. Pemilik nama asli Muhammad Millendaru Prakarsa itu diciduk oleh Kasat Narkoba AKP Rahandhi bersama Kanit II Narkoba, IPDA Prima Boy Mantri.

Terkait dengan barang bukti yang ditemukan, diketahui polisi menyita dua klip narkoba yang diduga sabu beserta alat isapnya. Tidak hanya itu, polisi juga menyita dua handphone dan botol air mineral.

Terlepas dari itu, sosok Millen Cyrus sudah menggemparkan publik dengan tampilannya yang sangat perempuan. Ia bahkan melakukan tindakan operasi payudara dan beberapa perbaikan di wajahnya.

Di sisi lain, gaya nyeleneh Millen Cyrus pun kerap dipertontonkan di Instagram. Nah, di artikel ini Okezone coba merangkum beberapa aksi nyeleneh Millen sebelum tertangkap kasus narkoba:

1. Tidak pakai baju





Millen Cyrus pernah tampil tanpa mengenakan sehelai benang pun di Instagram. Hal itu membuat tubuh bagian atasnya terpampang nyata. Meski begitu, area payudaranya tak ia perlihatkan.

Untuk bawahnya, ia menggunakan celana jeans biru terang dan heels yang cukup tinggi. Posenya ini banyak menuai protes sekaligus pujian dari netizen.

2. Mengaku hamil 2 bulan





Netizen juga pernah dibuat heran dengan pengakuan hamilnya Millen Cyrus. Ya, pada 1 Juni 2020, Millen mengunggah foto perut buncit dengan tangan pria memegang perut tersebut.

Di keterangan foto, Millen menulis kalimat ini, "It's amazing what love can make. 2 month pregnant," katanya. Netizen pun tak tinggal diam melihat unggahan ini.

"2 bulan belum segede itu toooong," kata @on_shop****.

"Gimana ceritanya bisa hamil," komentar @thisismeramaha***.

"Masnya halu ya?" celetuk @hilmiaul****.

3. Enggak pakai bra





Gaya nyeleneh Millen Cyrus di Instagram lainnya adalah tak pakai bra. Ya, di foto ini bisa dilihat kalau Millen tidak mengenakan bra. Ia membiarkan outer abu-abu dengan motif hgars putih menempel di tubuhnya. Ekspresi wajahnya ala-ala model banget, ya.

4. Berenang bareng Bang Hotman Paris Masih ingat dengan momen ini? Ya, pada 2 April 2019, Millen menggegerkan media sosial dengan penampakannya mengenakan bikini hitam dan berenang bersama Bang Hotman Paris. Foto tersebut pun jadi perbincangan publik beberapa hari. 5. Jaket terbalik Ini adalah foto pertama yang ada di akun Instgram Millen dan foto ini pun menjadi semacam deklarasi kalau dirinya sudah berubah, bukan lagi sebagai remaja laki-laki melainkan remaja perempuan. Di foto ini, ia terlihat mengenakan outfit bernuansa serba hitam dan uniknya, ia mengenakan jaket kulit terbalik yang membuat foto ini terkesan edgy sekali. Makeup karakter yang dia perlihatkan pun membuat fotonya semakin menarik.