Sinetron Ikatan Cinta RCTI yang tayang pukul 19.30 ini sukses merebut hati pemirsa Tanah Air. Tak heran jika artis yang bermain dalam Ikatan Cinta kini menjadi buah bibir masyarakat, salah satunya Amanda Manopo.

Dalam sinetron Ikatan Cinta, Amanda Manopo berperan sebagai sosok Andin yang merupakan istri dari Al, diperankan Arya Saloka. Selain akting, penampilan Amanda Manopo yang cantik pastinya juga mencuri perhatian pemirsa.

Namun, tidak hanya saat syuting, ketika break pun Amanda tak kalah memesona. Seperti pada unggahan foto dari akun Instagram @hermes_selebritii.

Saat break shooting, Amanda Manopo tampil santai dengan pakaian berwarna abu-abu lengan panjang dan rok. Ia pun terlihat sangat segar dengan riasan wajah flawless dan simple.

Dari tampilan ini, enggak heran kalau sandal-nya paling disorot. Ya, Amanda Manopo menggunakan Hermes Oasis Sandal Blanc Piqures Havane in Calfskin with Iconic H Cut Out.

Bila dilihat sekilas mungkin sandal Amanda Manopo terkesan biasa saja. Tapi, teryata harga sandal yang dikenakan perempuan berusia 20 tahun ini terbilang cukup fantastis.

Sandal tersebut dibanderol seharga USD730 atau sekira Rp10,4 juta. Mau menjerit enggak tahu harga sandal ini? Netizen pun menuliskan beragam komentar di unggahan ini.

"Syuting pake hermes andin😍," tulis @lingliey

"Andin Makin syantik😍," tutur @idayuhaidah21

"terbuat dari apa ya," ucap @ta.ri6034

(hel)