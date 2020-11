KOMPETISI memasak paling bergengsi MasterChef Indonesia tidak hanya menghadirkan ketegangan, namun juga momen lucu yang mengundang gelak tawa. Salah satunya pada episode 17 yang tayang pada Sabtu 21 November 2020. Secara tidak sengaja Jerry menghidangkan "nasi kretek" kepada dewan juri.

Sebagaimana diketahui, ketujuh kontestan MasterChef Indonesia Season 7 mendapat tantangan Limited Untensil Challenge dari ketiga juri. Semua kontestan tidak boleh mengambil peralatan masak dan hanya diizinkan menggunakan benda yang ada di bench masing-masing.

Tentu terbatasnya peralatan memasak yang tersedia menjadi tantangan tersendiri bagi para kontestan. Mereka juga diberi waktu selama 60 menit untuk membuat hidangan menarik bagi ketiga dewan juri sesuai standar MasterChef Indonesia.

Selain dituntut menghidangkan masakan nikmat, para kontestan juga diminta kreatif memanfaatkan peralatan yang terbatas. Dalam kesempatan ini Jerry membuat spices yoghurt chicken yang sangat menggugah selera.

Sayangnya Jerry melakukan kesalahan fatal dengan terlalu banyak memasukkan cengkeh ke dalam nasi basmati yang dibuatnya sehingga menimbulkan bau apek dan rasa getir. Nasi buatan pengusaha berusia 24 tahun itu pun langsung mendapat kritik dari dewan juri. Mereka bahkan menyebut nasi buatan Jerry sebagai "nasi kretek".

"Saya enggak tahu, kamu dendam apa sama saya? Kamu naruh cengkehnya sepertinya banyak banget," terang juri Chef Renatta Moeloek.

Untungnya ayam buatan Jerry cukup sempurna dengan bumbu yang enak dan tingkat kematangan yang bagus. Dari segi presentasi, hidangan Jerry sudah sangat bagus dengan kombinasi merah, kuning, serta hijau.

"Chicken, sauce, very good. Ada onion dan ada tomato dan mint leaf its very good, very good, very good, i like it. Kamu juga browning ayamnya menambahkan deep of characteristic, jadi ayamnya lebih enak. Cuma ya," terang juri Chef Arnold Poernomo.

Sementara Chef Juna Rorimpandey menilai, "The colour of merah, hijau, dan kuning itu sudah pasti sangat menggugah selera. Chicken is very tender, potongannya juga pas ukurannya, bumbu memang bisa ditambahkan lagi. Saya ngomong sambil berasa-berasa di lidah. Ya, sudah jelas, kesalahannya pada nasi."

