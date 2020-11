Penampilan Cinta Laura hampir tak pernah luput dari perhatian netizen. Terbaru, penampilannya Cinta ketika berlibur ke Yogyakarta.

Cinta Laura baru-baru ini berlibur ke air terjun Kembang Soka, Jatimulyo, Girimulyo, Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta. Dia mengunggah potret dirinya dengan latar belakang air terjun yang indah.

"Merhatiin @ganindrabimo dan @sheiladaisha yang makan ice cream habis workout 1000 calories. 🀭

β€’#cintalaurakiehl #kiehlers," tulisnya.

Selain terpesona dengan keindahan alam air terjun Kembang Soka, netizen juga dibuat gagal fokus dengan perut six pack Cinta. Mengenakan sport bra, body goals Cinta Laura terlihat begitu jelas.

Netizen pun ramai memenuhi kolom komentar unggahan yang telah mendapat 43 ribu likes tersebut. Hampir sebagian besar netizen mengomentari perut berotot artis blasteran Jerman tersebut.

Ada netizen yang iri dengan perut six pack Cinta. Selain itu, ada juga yang termotivasi ingin memiliki perut six pack seperti Cinta.

"Uh look at those abs I’m so jealous πŸ”₯πŸ‘πŸ˜Ž #cintalaurakiehl," tulis @iamaguswandi.

"Your abs ka CintaπŸ”₯πŸ™Œ #cintalaurakiehl," tutur @charlenetambayong.

"Awww 😍😍😍 kakk keren sekali , one of my dream one day punya six pack spt ka Cinta πŸ’•πŸ’•πŸ’•," ujar @nicole_rossi_

"Cantik bngt 😍 you are my inspiration πŸ‘," tulis @taratenishaa

Selain itu, ada juga komentar-komentar netizen lain yang kocak. Berikut yang Okezone telah rangkumkan.

"fix body goals bgt no kecott 😍😍," ujar @adyscintyaa

"Roti diperutnya😍 ," celetuk @nannyku

"ngilu liat absnya," tutur @heyitsnuel