KERANGKA tyranosaurus (T-rex) yang 100 persen bagiannya lengkap berhasil ditemukan. Uniknya fosil tersebut ditemukan dengan pose tampak berduel hingga mati dengan seekor tricepatops. Sisa-sisa fosil ini ditemukan pada 2006, tetapi hanya dilihat oleh beberapa orang tertentu selama beberapa tahun terakhir.

Kedua fosil dinosaurus yang sudah membatu tersebut dijuluki "Dinosaurus Duel". Kini keduanya telah diawetkan dalam bentuk predator mangsa yang melibatkan pertemputan sampai mati. Pemburu fosil profesional yang juga seorang koboi peternak sapi berserta dua temannya, menemukan fosil dinosaurus ini terkubur dalam sedimen di Montana, Amerika Serikat (AS).

Kualitas kerangka sangat bagus sehingga garis bentuk tubuh, jejak kulit, dan cedera –termasuk gigi tyrannosaurus yang tersangkut di tubuh triceratops– semuanya masih terlihat. Diperkirakan fosil ini telah berusia 67 juta tahun.

Sisa-sisa fosil itu sekarang akan tersedia untuk dilihat publik setelah dibeli dengan harga yang dirahasiakan oleh Friends of the North Carolina Museum of Natural Sciences. Mereka telah menyumbangkannya ke North Carolina Museum of Natural Sciences.

Museum ini dijadwalkan untuk mulai membangun pameran fosil mengesankan tersebut pada 2021, dan foto-fotonya telah dirilis untuk menandai pengumuman tersebut. Fosil ini telah digambarkan sebagai salah satu penemuan paleontologis paling penting di zaman sekarang.

"Kami belum mempelajari spesimen, ini adalah batas ilmiah. Pelestariannya fenomenal, dan kami berencana menggunakan setiap inovasi teknologi yang tersedia untuk mengungkap informasi baru tentang biologi T-rex dan Triceratops. Fosil ini akan selamanya mengubah pandangan kita tentang dua dinosaurus favorit dunia," tutur kepala paleontologi museum Dr Lindsay Zanno, dikutip dari VT, Senin (23/11/2020).

Direktur dan CEO museum Dr Eric Dorfman mengatakan bahwa pihaknya sangat senang memiliki kesempatan unik untuk menampung dan meneliti salah satu penemuan paleontologis terpenting di zaman ini. "Tidak hanya kami dapat mengungkap detail yang tidak diketahui tentang anatomi dan perilaku hewan ini, tetapi fasilitas khusus dan program pendidikan baru kami. Ini akan memungkinkan kami untuk terlibat dengan audiens secara lokal, di seluruh Carolina Utara, dan di seluruh dunia," ucar Dr Eric. Tulang dinosaurus ini terkunci dalam posisi aslinya yang berarti bahwa para ilmuwan memiliki akses ke data biologis yang biasanya hilang akibat proses penggalian dan persiapan.