Kabar membanggakan datang dari penyanyi Raisa, ia baru saja tampil di konser daring 'ON: Hallyu Festival' yang bertajuk 'Unite ON: Live Concert'. Luar biasanya lagi, dia 'sepanggung' dengan SuperM.

Di momen tersebut, Raisa tampil sangat menakjubkan. Pesonanya yang tak pernah luntur semakin terpancarkan, terlebih dia memilih tampil super cantik bergaya ala Korean Girl.

Ya, mama dari Zalina tersebut memesona sekali dengan outfit edgy-feminin. Detail seperti jepitan kekinian pun menambah maksimal tampilannya. So, penasaran seperti apa gaya Raisa di konser daring tersebut?

1. Pose 'Aduh pusing bund'





Banyak netizen yang terkesima dengan tampilan Raisa di foto ini. Beberapa orang punya nama dari pose yang satu ini yaitu 'Aduh pusing bund' seperti yang dikatakan akun @citra***.

Baca Juga : Pesona Raisa Pose di Taman, Netizen, Enggak Mingkem Aja Cantik

Raisa tampil so gorgeous dengan mengenakan blazer dress dari Olive and hers warna magenta yang super edgy. Ia tambahkan detail berupa obi yang memberi siluet di tubuhnya.

Menariknya, ia tak mengenakan celana apapun dan memilih memaksimalkan gayanya dengan high boots berbahan kulit hitam yang super cool. Gayanya benar-benar pretty, kan?

Tak ayal banyak netizen memuji kecantikan Raisa di foto ini. "Cantik sekali," ungkap @elisyaja***. Begitu juga kata @rraisa*****, "Daebak!" yang mana kata itu dikeluarkan sebagai bentuk kekaguman.

2. Seperti boneka

Masih dengan outfit yang sama, ia mengambil spot foto yang tak biasa yaitu tiang-tiang warna coklat dan tembok bergaya industrial. Posenya seperti boneka sekali, ya. Di sini kita bisa lihat lebih dekat seperti apa kecantikan Raisa. Wajahnya benar-benar masih seperti gadis belia yang masih segar. Cantik banget! 3. Persiapan sebelum show

Nah, ini adalah potret sebelum Raisa perform di konser daring tersebut. Ia mempersiapkan semuanya dengan sangat baik, bukan hanya suara tetapi juga penampilan karena itu seperti satu kesatuan. Potretnya yang sedang didandani saja cantik banget kan?