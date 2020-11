Pada pagelaran pekan mode Jakarta Fashion Week (JFW) 2021, banyak sekali brand lokal yang terlibat di runway. Mereka tentunya memiliki karakter tersendiri dan pastinya sudah punya pelanggan setia yang menanti koleksi terbaru dari setiap brand.

Ya, jadi bukan hanya desainer yang akan tampil di runway Jakarta Fashion Week 2021, tetapi juga brand lokal yang namanya tak bisa dipandang sebelah mata juga. Ada 5 brand lokal yang berpartisipasi dalam JFW 2021 kali ini, mereka adalah SSST, WRNG, HAM! Jeansku, 3Mongkis, dan Nadjani.

So, siapa mereka dan seperti apa karakter koleksi dari kelima brand lokal yang siap tampil memukau di JFW 2021 X Lazada bertema 'The Show of Hearts'?

1. SSST

Brand yang satu ini mengedepankan kolaborasi. Menurut Mielka Raputra Bardi, dengan mengusung konsep kolaborasi, itu seperti menciptakan kultur anti-persaingan antar desainer lokal.

Maksudnya, kolaborasi yang selalu dikedepankan brand SSST diharapkan malah membuat para desainer lokal semakin kuat dan membuat pencinta fashion Indonesia semakin bangga dengan produk lokal.

"Di JFW 2021 nanti, kami akan perlihatkan tema koleksi 'Harmony Paradox' yang mana itu merupakan hasil karya kolaborasi multi-partner. Dengan begitu, diharapkan sesama desainer itu menaikan minat atau antusiasme masyarakat terhadap brand lokal. Kami ingin bersama-sama memajukan fashion Indonesia. Saling support," terangnya saat Webinar, Selasa (24/11/2020).

2. WRNG

Warning Clothing yang merupakan brand asal Bandung ini lebih mengutamakan pakaian yang simpel tapi timeless. Hal itu dipertahankan sampai detik ini dan bahkan menurut Noviana, koleksi normal akan menjadi konsep baru dari tampilan yang tak biasa.

"Jadi, koleksi yang akan diperlihatkan nanti terinspirasi dari kehidupan sehari-hari, makanya pakaian yang tercipta terkesan daily outfit banget yang pastinya timeless," kata Noviana.

Baca Juga : 3 Kesatria Dewi Fashion Knight di Jakarta Fashion Week 2021

3. HAM! Jeansku

Brand lokal lainnya yang akan unjuk gigi di JFW 2021 adalah HAM! Jeansku. Berfokus pada koleksi material jeans, brand ini ingin sekali mengubah paradigma masyarakat bahwa koleksi jeans enggak melulu warna biru.

"Nanti akan diperlihatkan bahwa koleksi jeans itu enggak cuma warna biru, tapi ada banyak warna lainnya. Tidak hanya itu, kami memperlihatkan juga kombinasi jeans dengan batik yang pastinya cocok untuk generasi sekarang," kata Vincent dari HAM! Jeansku.

https://www.instagram.com/p/CG9HleMAdrv/

4. 3Mongkis

Koleksi wanita yang akan tampil di JFW 2021 salah satunya datang dari 3Mongkis. Mengedepankan koleksi simple, chic, dan edgy membuat koleksi 3Mongkis cukup diminati banyak perempuan Indonesia. Menurut Hetty Awi, kolaborasi antara brand dengan influencer atau e-commerce cukup penting dalam keberlangsungan suatu brand. Karena itu, 3Mongkis senang sekali ketika kolaborasi itu datang ke mereka. Nah, untuk koleksi yang akan ditampilkan di runway pada 28 November 2020, brand ini akan tampilkan beberapa koleksi wearable, edgy, dan simple. Koleksi spesial yaitu sleep walking akan mengejutkan publik. "Di situasi seperti ini, kami coba menciptakan koleksi yang benar-benar multi-functional sekali. Jadi, satu pakaian itu bisa dipakai untuk momen apapun, bahkan dari pakaian rumah hingga untuk pergi tetap kece dilihat," papar Hetty. 5. Nadjani

So, brand lokal perempuan yang juga akan tampil adalah Nadjani. Koleksi yang diperuntukkan untuk para hijabers modern ini akan sangat fibrant sekali terlihat di kamera karena warna mencolok yang dipilih. Menurut Nadya Nizar, print cloth dengan warna colourful akan membuat show JFW 2021 berwarna dan tentunya membuat pencinta fashion terlihat semakin cantik. "Jadi, motifnya akan sangat kuat pada floral abstract dengan warna yang mencolok. Model asimetris masih jadi kekuatan utama dari brand ini. So, untuk koleksi runway nanti, kami beri nama 'Asymetrical Bloom' dan itu terpancar dari motif bunga yang bertebaran di banyak koleksi menarik," kata Nadya.