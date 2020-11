Buah manggis dikenal manis dengan sedikit asam yang menyegarkan. Siapa sangka buah berwarna ungi kulitnya ini menyimpan banyak nutrisi yang bermanfaat untuk kesehatan manusia.

Melansir dari Healthy Skin, seorang dokter mengatakan, manggis memberikan banyak kekuatan untuk sistem organ manusia. Buah ini juga diyakini sebagai suplemen makanan paling bagus yang pernah ada. Lalu apa saja manfaat buah manggis?

1. Sumber antioksidan

Antioksidan pada manggis memiki khasiat menyembuhkan sel-sel yang rusak akibat radikal bebas, memperlambat penuaan, dan menangkal penyakit degeneratif.

Sebagimana menurut penelitian ilmiah, manggis mengandung senyawa polifenol alami yang dikenal dengan xanthone. Senyawa ini memiliki beberapa manfaat, salah satunya antiradang. Xanthone juga adalah obat yang efektif melawan berbagai penyakit kardiovaskular.

2. Rendah kalori

Dalam 100 gram manggis hanya terdapat 63 kalori dan mengandung lemak jenuh. Meskipun demikian, manggis kaya akan serat, per 100 gramnya terdapat 13% AKG. Efektif untuk mereka yang khawatir dengan kelebihan berat badan.

3. Mengandung Vitamin C

Terdapat 12% AKG vitamin C per 100 gram manggis. Bersamaan dengan antioksidannya yang larut dalam air, vitamin C ini memberikan ketahanan terhadap infeksi flu dan menangkal radikal bebas pro-inflamasi yang berbahaya. Selain itu, folat juga berperan penting dalam perkembangan janin dan evolusi sel-sel baru dalam tubuh.

Baca juga: Potret Manis Marion Jola dengan Gaya Rambut Baru, Rossa: Huwaaa Cantik Banget!

4. Meningkatkan aliran darah

Manggis dapat membantu meningkatkan sel darah merah yang bagus untuk mencegah anemia. Bekerja dengan meningkatkan aliran darah dan memperlebar pembuluh darah yang membantu melindungi dari penyakit tertentu, seperti aterosklerosis, kolesterol tinggi, penyumbatan jantung, dan nyeri dada yang parah.

5. Mengurangi kolesterol Mengonsumsi manggis dapat membantu dalam menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Selain itu, bisa juga membantu mengontrol tingkat trigliserida untuk menjaga kerja jantung. 6. Antibakteri dan antijamur Manggis memiliki antibakteri dan antijamur yang tinggi dan efektif untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kemampuan menghambat bakteri, sangat berguna untuk pasien yang menderita tuberkolosis. Hal lainnya yang bisa disembuhkan oleh manggis adalah masalah wajah, seperti jerawat, noda, kulit yang kering, dan kulit yang berminyak. 7. Mengandung potasium tinggi Buah manggis memiliki potasium tinggi yang merupakan komponen penting dari sel dan cairan tubuh. Sehingga dapat membantu mengontrol detak jantung, tekanan darah, melawan stoke dan penyakit jantung coroner. 8. Mengandung antiinflamasi Antiinflamasi pada manggis bermanfaat untuk penderita nyeri pinggul yang tidak dapat dikendalikan dengan obat-obatan. Mengonsumsinya dua sampai tiga kali sehari efektif membantu menghilangkan rasa sakitnya.