SALAH satu buah tropis yang memiliki khasiat beragam adalah buah naga. Berdasarkan hasil penelitian yang diterbitkan dalam World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, buah naga kaya akan vitamin C, A, B1, B12, E, serta mengandung banyak kalium, magnesium, seng, dan fosfor.

Buah naga juga memiliki kalsium, tembaga, dan zat besi dalam jumlah yang lebih kecil. Lalu kaya akan senyawa seperti polifenol, flavonoid, karotenoid, betaxanthins, dan betacyanins. Berikut beberapa manfaat lain dari buah naga, seperti dirangkum dari Boldsky.

Baca juga: Membedah Manfaat Buah Naga Kuning, Hadiah Spesial Jokowi untuk Putri Denada

1. Meningkatkan imunitas

Kehadiran vitamin C dan flavonoid dalam buah naga dapat memperkuat sistem imun dan menghindarkan tubuh dari infeksi berbahaya. Sebab vitamin C adalah antioksidan yang larut dalam air, dan dapat membantu melindungi tubuh dari efek berbahaya radikal bebas.

2. Menurunkan risiko diabetes

Penelitian telah menunjukkan efek anti-diabetes buah naga merah yang dapat dikaitkan dengan kandungan antioksidan dan serat makanan. Sebuah studi yang diterbitkan di PLOS ONE melaporkan bahwa buah naga dapat membantu meningkatkan kadar gula darah pada penderita pra-diabetes.

Studi lain menemukan bahwa buah naga efektif dalam mengendalikan kerusakan oksidatif dan mengurangi kekakuan aorta.

3. Meningkatkan kesehatan jantung

Kehadiran betaxanthins dan flavonoid pada buah naga dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung dan menurunkan risiko penyakit jantung.

Sebuah studi pada 2004 menemukan bahwa buah naga mengandung betaxanthins yang mencegah kolesterol LDL (jahat) teroksidasi atau rusak. Ketika kolesterol LDL teroksidasi atau rusak dapat menyebabkan penyakit jantung. Buah naga juga telah terbukti menurunkan kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol baik.

Baca juga: Cegah Bayi Cacat hingga Kanker, 10 Khasiat Buah Naga untuk Ibu Hamil

4. Menjaga berat badan

Sebuah studi tahun 2016 yang diterbitkan dalam Journal of Gastroenterology and Hepatology menunjukkan tikus yang diberi makanan tinggi lemak dan menerima ekstrak buah naga memiliki kenaikan berat badan yang lebih sedikit, pengurangan lemak di hati, dan resistensi insulin berkat kehadiran betacyanin di dalamnya.

5. Mengelola kanker Buah naga memiliki banyak antioksidan yang dapat membantu menetralkan radikal bebas dan dapat mencegah kanker. Penelitian telah menunjukkan bahwa karotenoid dan betaxanthins yang ada dalam buah naga dapat menurunkan risiko kanker. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa antioksidan pada daging dan kulit buah naga putih dan merah memperlihatkan efek antiproliferatif pada beberapa lini sel kanker. Baca juga: Ini Gangguan Telinga yang Muncul jika Terlalu Lama Gunakan Earphone 6. Meningkatkan kesehatan kulit Dikarenakan buah naga kaya akan antioksidan, memakannya dapat membantu menjaga kulit Anda tetap kencang dan kenyal sehingga memberi tampilan awet muda dan mencegah penuaan dini. 7. Mencegah anemia selama kehamilan Buah naga merupakan sumber zat besi yang baik, mengonsumsinya dapat mencegah anemia selama kehamilan. Sebuah studi tahun 2017 melaporkan bahwa konsumsi jus buah naga merah meningkatkan kadar hemoglobin dan eritrosit, yang dapat membantu mengobati anemia pada ibu hamil. Baca juga: Terungkap, Ini Penyebab Mata Otomatis Menutup saat Bersin 8. Menunjang kesehatan mata Buah naga merupakan sumber yang kaya vitamin A, vitamin esensial yang berperan penting dalam menjaga kesehatan mata. Vitamin A menurunkan risiko katarak dan degenerasi makula terkait usia.