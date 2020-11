Jakarta- Menandai perjalanan 13 tahun berkiprah di dunia fashion Asia, Jakarta Fashion Week hadir dengan konsep yang berbeda di tahun ini. Jakarta Fashion Week (JFW) 2021 yang diselenggarakan pada 26–29 November 2020, beradaptasi dengan gaya hidup baru di tengah situasi terkini. Proses produksi JFW 2021 dilakukan di Senayan City, dengan mematuhi protokol kesehatan terkait COVID-19.

Seluruh rangkaian acara JFW 2021 hadir secara virtual melalui platform digital, seperti live stream melalui microsite JFW.TV, kanal media sosial resmi Jakarta Fashion Week, dan platform digital para partner. Jakarta Fashion Week 2021 juga menjadi perhelatan fashion pertama di Indonesia yang disiarkan secara live melalui TikTok.

Adaptasi dengan gaya hidup baru tidak menyurutkan antusiasme para desainer untuk menampilkan sejumlah karya terbaik pada Jakarta Fashion Week 2021. Karena itu, JFW 2021 mengusung kampanye Inspiring Creativism, sebagai cerminan bahwa situasi sulit yang terjadi saat ini tidak menjadi halangan bagi para pelaku mode Indonesia untuk tetap berkarya.

“Pandemi bukan merupakan momen bagi kita untuk menyerah, terutama bagi insan-insan kreatif, khususnya di dunia fashion Indonesia. Sebaliknya, kita dapat mengubah pandemi menjadi momen yang penuh harapan, karena di dalamnya ada tantangan untuk menciptakan berbagai inovasi baru, ada dorongan semangat untuk mencari jalan menuju arah baru yang lebih potensial, dan ada kebangkitan rasa kebersamaan serta kepedulian yang lebih kuat dibandingkan masa-masa sebelumnya,” kata Svida Alisjahbana, CEO GCM Group.

Berangkat dari antusiasme dan kreativitas inilah, puluhan desainer berbakat serta label ternama memamerkan koleksi di Jakarta Fashion Week 2021. Para desainer dan label tersebut adalah Ai Syarif 1965, Albert Yanuar, Amotsyamsurimuda, Bateeq, Batik Chic, Bima Wijaksana, Calla The Label, ETU, Eureka, Everyday, HAM! Jeansku, Hattaco, Iwan Tirta Private Collection, Jan Sober, Jenahara, Kami, Lekat, Nadjani, Pijakbumi, SARE Studio, Super Sentimental Secret Theory, Tities Sapoetra, Toton, Warning Clothing, Wilsen Willim, Yosafat Dwi Kurniawan, 3Mongkis, hingga Rinaldy Yunardi lewat lini Refounders.

Tahun ini, Rr. Ayu Maulida Putri (Puteri Indonesia 2020), Putu Ayu Saraswati (Puteri Indonesia Lingkungan 2020), Jihane Almira Chedid (Puteri Indonesia Pariwisata 2020), bersama Jakarta Fashion Week 2021 Icons, Maria Karina dan Rizal Rama tampil di runway JFW 2021 membawakan koleksi terbaik para desainer.

JFW 2021 bersama Mandiri Private menampilkan sebuah peragaan khusus sebagai tribute untuk desainer kebanggaan Indonesia, Barli Asmara. Kompetisi Lomba Perancang Mode Menswear dan Lomba Perancang Aksesori kembali diselenggarakan, begitu pula dengan ajang penghargaan Fashion Force Award. Sementara itu, Dewi Fashion Knights akan menjadi penutup rangkaian acara JFW 2021 di hari terakhir.

Selain bekerja sama dengan Senayan City sebagai official production space JFW 2021, Jakarta Fashion Week juga didukung penuh oleh Lazada Indonesia, yang tahun lalu juga telah membantu mengamplifikasi Jakarta Fashion Week di platformnya. Menggunakan teknologi live streaming, dua show Jakarta Fashion Week tahun lalu yang ditayangkan lewat fitur LazLive pada aplikasi Lazada ditonton oleh lebih dari 35.500 orang. Melanjutkan kesuksesan tersebut, tahun ini

Lazada akan menayangkan 9 show di aplikasi Lazada, lengkap dengan fitur See Now By Now, sehingga masyarakat bisa membeli karya para desainer sambil tetap menonton show yang berlangsung.

“Lewat kolaborasi dengan JFW, Lazada ingin mendukung para desainer dan juga industri fashion dengan teknologi, agar fashion bisa diakses oleh masyarakat Indonesia secara luas, dan para desainer dapat menjangkau pencinta fashion di manapun mereka berada. Kami juga telah mempersiapkan sebuah show spesial yaitu Style Space ‘The Show of Hearts’ yang mengapresiasi perjuangan dari hati para desainer dan akan menampilkan karya eksklusif dari lima desainer berbakat Indonesia, 3Mongkis, SSST, HAM! Jeansku, Nadjani juga Warning Clothing,” kata Monika Rudijono, Chief Marketing Officer Lazada Indonesia.

Tahun ini, PT. Mustika Ratu Tbk dipercaya menjadi official makeup & hairdo partner JFW 2021. Panasonic GOBEL juga memberikan dukungan untuk JFW 2021 dan industri kreatif Indonesia. Mandiri Private juga menyatakan dukungan penuh bagi pelaku industri mode untuk tetap produktif dan optimis.

Rangkaian acara JFW 2021 juga didukung oleh berbagai pihak, antara lain KFC Naughty by Nature, CBN, RSGM Yarsi, Artisan Professionnel, Century Park Hotel Jakarta, Sunpride, Hometown Dairy, Istana Boneka, TikTok, Moonlay Technologies, Gushcloud, dan WWF Indonesia.

Kolaborasi pun dilakukan JFW 2021 dengan sejumlah partner, baik institusi internasional, seperti British Council, Department of International Trade Promotion Thailand, Erasmus Huis and Netherland Embassy, Institut Français d'Indonésie, Istituto Marangoni, Japan Fashion Week Organization, Korea Creative Content Agency, dan Victoria and Albert Museum serta lembaga pemerintah, yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Dinas Pariwisata DKI Jakarta.

CM

(yao)