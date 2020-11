Tantangan di kompetisi memasak prestisius MasterChef Indonesia Season 7 semakin sulit. Setia[ kontestan harus mengerahkan seluruh kemampuannya untuk terus mengamankan tempatnya di Gallery MasterChef Indonesia. Pada episode ke-17 yang disiarkan Sabtu 21 November 2020, Adit dan Faiz menjadi kontestan yang paling kesulitan dalam tantangan Sweet Chocolate Challenge.

Sebagaimana diketahui ketujuh kontestan yang bersaing di Top 7 diberi waktu selama 90 menit untuk membuat aneka hidangan manis dengan bahan dasar cokelat. Selain itu para kontestan dilarang untuk masuk ke dalam pantry dan hanya boleh menggunakan bahan baku yang tersedia di mini pantry.

Ketiga dewan juri pun memberikan beberapa contoh hidangan yang bisa menjadi inspirasi para kontestan seperti donat, cookies dan beberapa menu manis lainnya. Dalam tantangan kali ini posisi Adit dan Faiz sangat berbahaya. Sebab mereka berdua kurang pandai dalam membuat hidangan manis.

Pada kesempatan kali ini Adit memilih untuk membuat Sponge Cake. Selama membuat makanan tersebut, Adit tampak kesulitan dalam membuat ganache untuk sponge cakenya. Chef Renatta sempat mengunjungi bench Adit untuk memberikan masukan, tapi tampaknya usaha pria bertato itu masih belum membuahkan hasil meski sudah lebih dari tiga kali mencoba.

Ketika hidangan tersebut tiba di atas meja dewan juri, Chef Arnold langsung mengritik ganache pada sponge cake buatan Adit. Bahkan Chef Juna dan Chef Arnold sampai minum air putih usai mencicipi hidangan pria yang bekerja sebagai musisi ini.

“It’s need more time ya. But is nice and silky, fluffy. But overall karena kamu tutup dengan ganache kamu yang gak jadi dan lain-lain,” terang Chef Arnold.

Senada dengan Chef Arnold, Chef Juna menilai konsep masakan buatan Adit sudah salah sejak awal. Ia pun tak segan melontarkan komentarnya secara blak-blakan kepada Adit. “Ini memang konsepnya dari awal sudah salah. Regardless kamu mengerti membuat ganache atau tidak, compound atau tidak, ini sepertinya memang sudah salah. Sayang sekali jika sponge cake kamu memang bagus, terus kamu tumpuk-tumpuk seperti ini,” terang Chef Juna. “Jadi lebih ke problem solving kamu. Kalau kamu sudah lama banget, sudah coba 3-4 kali membuat ganache ternyata kamu tidak tahu caranya dan tidak bisa, jangan buat ganache. Kamu harus bisa solve your problem,” tambah Chef Renatta.