Minum air putih 8 gelas sehari dianjurkan untuk menjaga kesehatan dan menghidrasi tubuh. Tapi tak jarang ada orang yang merasa terbebani untuk memenuhinya. Bisa jadi tidak menyukai rasa air putih, membosankan, dan tidak terlalu memedulikannya.

Melansir dari Gulf News, saat Anda merasa demikian, janganlah khawatir karena ada berbagai macam pilihan untuk tetap terhidrasi tanpa harus minum air putih. Banyak makanan di luar sana yang kaya akan air.

1. Semangka

Buah berbentuk seperti bola ini ternyata terdiri dari 92% air dan hanya 8% daging buah. Nutrisinya yang ada di dalamnya termasuk garam, kalsium, dan magnesium yang bisa sekali untuk merehidrasi tubuh. Potong buah menjadi kotak-kotak kecil agar lebih mudah memakannya.

2. Susu

Selain bisa menjadi pengganti air putih, susu juga berperan untuk memenuhi kebutuhan kalsium. Meminum susu bisa meningkatkan hidrasi tubuh dan baik diminum setelah berolahraga.

3. Sup

Pilihlah sup bening dibanding sup yang creamy dan makan selagi hangat. Sup menjadi pilihan yang bagus untuk meningkatkan asupan air dan energi.

4. Smoothie

Gunakan buah yang mengandung banyak air, seperti jeruk, semangka, apel, nanas dan persik. Daripada menambahkan yogurt, cobalah air putih dan es batu. Tenang saja, smoothie-nya tetap rasa buah kok.

5. Sayuran hijau

Konsumsi selada, kandungan 96% airnya bisa membantu menghidrasi tubuh. Jadikan sayuran ini sebagai salad dengan menambahkan mentimun dan tomat.

6. Teh Walaupun teh terbuat dari air putih, tapi teh memiliki rasa dedaunan. The herbal adalah yang terbaik agar terasa khasiatnya. 7. Hindari garam Makanan asin hanya akan membuat cepat haus. Tubuh manusia hanya membutuhkan sedikit asupan garam yang bisa didapatkan dari buah dan sayur. Jadi hindarilah camilan seperti gorengan. 8. Hidrasi dari luar Saat akan memulai aktivitas, awalilah dengan melembabkan kulit agar tetap terlihat segar. Jika harus berada di luar ruangan, jangan lupa untuk menggunakan tabir surya untuk mengunci kelembapannya. Lakukan juga pada malam hari. 9. Jangan sering-sering mencuci muka Mencuci muka dengan sering hanya akan menghilangkan minyak alami kulit dan membuatnya kering. Jika memang sudah terbiasa, pastikan untuk mengimbanginya dengan menggunakan pelembab.