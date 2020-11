Kita perlu meningkatkan imunitas tubuh agar tidak mudah terserang penyakit, salah satunya dengan cara mengonsumsi vitamin C. Asam askorbat atau yang lebih dikenal vitamin C merupakan zat gizi yang terkandung di dalam buah dan sayur segar.

Dikenal sejak tahun 1920-an vitamin C ditemukan oleh seorang ilmuwan hongaria bernama Albert Szent-Györgyi dari Universitas Szeged. Nah pada saat itu, vitamin C bermanfaat untuk mencegah dan mengobati pendarahan gusi dan perdarahan bawah kulit yang jika dibiarkan bisa mengakibatkan gangguan penyembuhan luka, anemia, dan gangguan pertumbuhan tulang. Untuk itu, disarankan untuk selalu mengonsumsi buah dan sayur segar untuk menambah asupan vitamin C.

Berkembangnya ilmu kedokteran dan masalah kesehatan pada manusia, vitamin C ternyata memiliki manfaat lain, diantaranya :

1. Anti-bakteri terhadap kuman penyebab TBC

2. Dapat menghambat perbanyakan (replikasi) berbagai jenis virus, parasite, dan jamur

3. Anti-oksidan untuk mencegah terjadinya kondisi kronis semisal gangguan lambung (gastritis), gangguan pencernaan, diabetes tipe-2, obesitas, peradangan paru, penyakit saraf menahun, penyakit jantung dan pembuluh darah.

Efek sebagai antioksidan berkaitan dengan sistem imunitas tubuh yang diatur oleh sel darah putih, yang membutuhkan vitamin C untuk proses perbanyakannya. Walaupun di dalam tubuh tersedia antioksidan endogen, namun dalam kondisi tertentu jumlahnya tidak cukup sehingga memerlukan vitamin C dan mineral lain sebagai antioksidan eksogen.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia, kecukupan asupan vitamin C ditentukan berdasarkan usia dan jenis kelamin. Contohnya, untuk laki-laki usia 16 tahun sampai lebih dari 80 tahun adalah 90 mg per hari, sementara perempuan sebesar 75 mg per hari.

Anjurannya, vitamin C bisa dikonsumsi sebesar 200 mg atau lebih setiap harinya, untuk mempertahankan kadar normalnya dalam darah. Namun, bila kita aktif berolahraga dan kegiatan fisik lainnya, maka perlu menambah suplementasi vitamin C 500-1,000 mg/hari supaya tidak mengalami gangguan pernapasan setelah berolahraga. Terlebih pada seorang perokok dan sering mengonsumsi makanan yang tidak segar dan minuman keras, suplementasi vitamin C sangat diperlukan. Supaya dapat terhindar dari penyakit jantung, dianjurkan untuk mengonsumsi vitamin C dengan kadar 320-1,100 mg/hari.

Kalau seseorang kekurangan vitamin C, maka akan terjadi hipovitaminosis C dalam darah atau status kekurangan vitamin C. Kondisi ini bisa menyebabkan berbagai gejala klinis terkait dengan fungsi vitamin C sebagai anti-skorbut, anti-mikroba, anti peradangan atau antioksidan terkait penyakit kronis, penuaan dan imunitas tubuh. Di masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) saat ini, dimana banyak orang sudah mulai bekerja dan beraktivitas di luar rumah, tubuh memerlukan imunitas tubuh yang kuat sehingga dapat terhindar dari berbagai macam penyakit. Semuanya dapat diperoleh dari vitamin C.

Kita bisa mengetahui kecukupan asupan vitamin C setiap harinya dengan mengevaluasi makanan yang telah kita makan. Idealnya, kita wajib mengonsumsi buah dan sayur segar sebanyak tiga porsi per hari. Mendapatkan sumber vitamin C bukanlah hal yang susah. Dengan mengonsumsi sayur dan buah, kita sudah bisa mendapat asupan vitamin C.

Jambu biji mengandung 125 mg vitamin C di setiap buahnya, jeruk (70 mg/buah), papaya (90 mg/150 mg buah), stroberi (90 mg/150 g buah), brokoli (80 mg), kembang kol (50 mg), bayam (8,5 mg/30 g). Bila dirasa kurang, maka kita dapat memperolehnya dari makanan dan minuman yang telah mengalami proses penambahan mikronutrien dengan melihat di label kemasannya, dan juga dari suplemen vitamin C.

Pada intinya, vitamin C merupakan zat gizi esensial, sehingga pemenuhan kecukupannya harus diperoleh dari asupan makanan sehari-hari maka konsumsinya secara terus menerus justru dianjurkan.

Minute Maid Pulpy jelas menawarkan manfaat vitamin C yang kamu perlukan, karena di dalam minuman tersebut tak hanya menyajikan kesegaran tetapi juga mengandung buah yang menyehatkan. Yuk, konsumsi Minute Maid Pulpy sekarang juga untuk mendukung aktivitasmu di masa AKB ini.

CM

(yao)