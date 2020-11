GAYA busana keluarga kerajaan Inggris memang selalu menjadi sorotan. Memang, keluarga kerajaan memiliki sederet aturan-aturan berbusana yang wajib dipatuhi.

Namun, Putri Diana beberapa kali mendobrak aturan tersebut. Tidak heran, jika kemudian penampilannya dikenal sangat ikonik dibandingkan putri kerajaan lainnya.

Gaya Putri Diana sangat regal dan fashion-forward, tetapi penampilannya yang off-duty bahkan lebih maju dari zamannya. Blazer boxy, boots koboi, bike shorts, apakah dia memiliki bola kristal untuk melihat masa depan fashion?

Fashion tahun 90-an sudah kembali trendy, mengingat dia adalah ikon gaya tahun 1990-an, masuk akal jika preferensi fashion Diana menjadi terkini lagi begitu mutakhir sehingga setiap tampilan off-duty Diana yang kami temukan, semua beresonansi dengan tren saat ini.

Bagian terbaik? Mereka benar-benar tidak rumit, mudah diikuti, dan sangat terjangkau. Di sini, Highend telah membagi tiga gaya off-duty Diana dengan item belanjaan yang menyertainya agar Anda dapat meniru setiap tampilan.

On the Go

Meskipun itu adalah pilihan kontroversial pada saat itu, Putri Diana hidup sehari-hari dengan boots koboi dia. Dia memakainya untuk pertandingan polo, saat menjalankan tugas, dan bahkan untuk urusan resmi negara.

Terlebih lagi, dia sering memasangkannya dengan denim – larangan fashion royal. Luangkan waktu sejenak untuk menghargai pembangkangan busana Diana, kemudian temukan bagaimana Anda bisa membuat versi Anda sendiri.

Pendek dan Chic Jauh sebelum keluarga Kardashian mengenakan bike shorts dan chunky sneakers, Putri Diana mengguncang tampilan ini pada tahun 1995. Dia mungkin pionir sejati athleisure, Anda tidak akan percaya berapa banyak foto Diana yang mengenakan bike shorts. Dia suka merasa nyaman saat berolahraga, itulah sebabnya dia sering terlihat memakai fashion formula yang satu ini: kaus boxy, bike shorts, dan chunky sneakers. Bisnis Seperti Biasa Ketika tiba waktunya untuk bertugas dan membuat kesan yang baik, Putri Diana melakukan hal yang tidak terduga. Mengalih dari gaun pesta yang mewah, dia senang menggunakan setelan suit yang simple dan nyaman. Mengingat banyaknya pakaian dengan style oversized tahun ini, Anda memiliki banyak opsi ikonis untuk dipilih. Ingin tahu lebih lanjut tentang first class Lifestyle, silakan klik HighEnd-Magazine.