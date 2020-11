Jakarta Fashion Week 2021 memberikan penghormatan terindah untuk mendiang Barli Asmara dengan show bertajuk 'JFW X Mandiri Private present Tribute to Barli Asmara'.

Di show yang digelar pada Kamis, 26 November 2020, koleksi lawas Barli Asmara spesial ditampilkan untuk pencinta mode, khususnya mereka yang menyukai karya-karya Barli Asmara. Tentu, ini merupakan bentuk apresiasi tertinggi untuk Barli Asmara yang namanya harum di industri fashion Indonesia.

Sebelumnya, Leslie Tobing, Creative Director label Barli Asmara, menjelaskan bahwa karya lawas Barli yang bakal dipamerkan berasal dari koleksi 2008 hingga yang terbaru. "Ini akan jadi wadah yang luar biasa dan kami akan memberikan yang terbaik," katanya saat konferensi pers belum lama ini.

Pagelaran busana virtual koleksi Barli Asmara dihelat dalam dua sequence, diawali dengan cuplikan video Barli Asmara semasa hidup, disambung koleksi Barli dari 2008, dan diakhiri koleksi teranyar Barli.

Di masing-masing sequence muncul 24 looks yang kesemuanya benar-benar memperlihatnya taste of fashion dari Barli Asmara. Tema show-nya sendiri adalah La Danza de La Vida atau The Dance of Life.

Hal menarik lainnya dari show Barli Asmara ini adalah kemunculan muse kesayangan Barli Asmara yaitu Vira Tandia. Sosok Vira sendiri muncul di sequence kedua. Dia mengenakan dress hitam buatan Barli yang sangat indah. Vira tampil sangat fierce dengan gaya edgy-modest yang benar-benar stunning. Anting bunga besar di telinganya menjadi pemanis gaya all black-nya. Ia menjadi sorotan utama saat kemunculannya di layar kamera. Show ini benar-benar memberi energi tersendiri. Sosok Barli Asmara seperti hadir di antara model yang berlenggok mengenakan pakaian ciptaannya. Tentu, show ini memberi kesan tersendiri untuk tim Barli Asmara pun pencinta mode Tanah Air. Semoga karya-karya Barli Asmara ini mampu menginspirasi desainer lainnya dalam mencipta karya. Rest in Peace, Barli Asmara.