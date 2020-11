Kompetisi memasak prestisius MasterChef Indonesia terus menghadirkan hiburan menarik bagi para penonton setianya. Pada episode ke-17 yang tayang pada Sabtu 21 November 2020, Nindy yang merupakan salah satu kontestan yang diunggulkan mendapat kritikan pedas dari Chef Juna.

Sekadar informasi Becca, Adit, Nindy, dan Faiz harus bersaing sengit di babak Pressure Test dengan tantangan Aneka Rempah Challenge dari ketiga dewan juri. Keempat kontestan ini berjuang untuk mengamankan tempatnya di Gallery MasterChef Indonesia Season 7 setelah tampil kurang maksimal pada tantangan Sweet Chocolate Challenge.

Dalam tantangan ini setiap kontestan disediakan 16 jenis rempah yang bisa digunakan untuk memasak. Selain itu keempat kontestan juga berhak memilih satu dari tiga macam protein yang telah disediakan di bench masing-masing. Ketiga protein tersebut terdiri dari lamb rack, duck leg, dan quail.

Pada tantangan kali ini gadis asal Lombok tersebut memutuskan untuk mengolah lamb rack. Ia pun mencoba untuk menghidangkan spices lamb rack untuk mengambil hati ketiga dewan juri. Chef Renatta menilai tingkat kematangan lamb rack Nindy adalah well done dan telah meleset dari target awalnya yakni medium well.

Berbeda dengan Chef Renatta, Chef Arnold menilai masakan Nindy termasuk monoton. Sebab ia kurang memberikan variasi menarik pada spices lamb rack buatannya. Namun komentar nyelekit justru diberikan oleh Chef Juna. Ia sangat menyayangkan cara Nindy dalam memasak lamb rack.

Bahkan menurut chef bertato ini, makanan Nindy sudah kehilangan tekstur dan mirip dengan makanan bayi.

“Ok, poor execution ya. Dari saya, kamu lambnya very poor executionnya. Chick peas is good karena rempahnya sangat terasa dan juga karena dia chick peas ya. Saus dari yoghurt, kaya makanan bayi semuanya. You need texture. Di sini kamu benar-benar kehilangan tekstur,” terang Chef Juna.

Mendengar komentar nyelekit tersebut, Nindy pun meminta maaf atas makanannya yang jauh dari ekspektasi ketiga dewan juri. “Aduh sorry chef, aku juga baru sadar waktu dipanggil maju ke depan, kalau makanan aku memang gak ada teksturnya. Haduh bagaimana sih, kok aku sampai lupa ngasih tekstur,” ucap Nindy. Tak puas dengan kata-kata nyelekitnya, Chef Juna pun kembali memberikan komentar pedas kepada gadis berusia 24 tahun itu. “Ini piring yang cantik, kalau tidak diisi makanan. Kalau diisi makanan, makanan kamu harus komposisinya benar-benar pas dan sangat cantik baru bisa layak berada di piring tersebut,” tutup Chef Juna.