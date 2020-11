Di musim pancaroba ini, flu rentan menyerang imun tubuh. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus dan bisa menular melalui bersin atau menyentuh benda yang sudah terkontaminasi virus influenza. Flu adalah kombinasi rasa nyeri tubuh, demam, menggigil, dan hidung tersumbat.

Ada banyak pengobatan rumahan yang dapat meringankan flu dan membuat Anda kembali fit, melansir dari Healthline.

1. Jahe

Jahe memiliki segudang manfaat bagi kesehatan tubuh, salah satunya dalam mengatasi flu. Beberapa irisan jahe mentah dalam air mendidih dapat membantu meredakan batuk atau sakit tenggorokan. Penelitian menunjukkan bahwa hal itu juga bisa menangkal perasaan mual yang sering menyertai influenza.

2. Sup ayam

Penelitian menunjukkan bahwa semangkuk sup ayam dengan sayuran yang hangat, dapat memperlambat pergerakan neutrofil dalam tubuh Anda. Neutrofil adalah jenis sel darah putih yang membantu melindungi tubuh Anda dari infeksi. Sup ayam efektif untuk mengurangi gejala infeksi saluran pernapasan. Sup ini juga memiliki nilai gizi yang tinggi dan membantu Anda tetap terhidrasi.

3. Madu

Madu memiliki beragam sifat antibakteri dan antimikroba. Minum madu dalam teh dengan lemon dapat meredakan sakit tenggorokan. Namun, jangan memberikan madu kepada anak di bawah 1 tahun, karena sering kali mengandung spora botulinum (bakteri C yang dapat berkembang biak dalam tubuh bayi) dan sistem kekebalan bayi tidak mampu melawannya.

4. Bawang putih

Bawang putih mengandung senyawa allicin yang memiliki sifat antimikroba. Menambahkan suplemen bawang putih ke dalam makanan Anda dapat mengurangi keparahan gejala flu.

5. Echinacea

Ramuan dan akar tanaman echinacea dipercaya dapat mengobati infeksi selama lebih dari 400 tahun. Bahan aktifnya termasuk flavonoid, dapat meningkatkan sistem kekebalan Anda dan mengurangi peradangan.

Menurut penelitian, echinacea dapat menurunkan risiko terkena flu hingga lebih dari 50 persen dan mengurangi lamanya pilek. Anda bisa minum 1 hingga 2 gram akar atau ramuan echinacea sebagai teh, tiga kali sehari, dan tidak lebih dari seminggu.

Baca juga: Penelitian Ungkap Diet Tinggi Protein Baik untuk Lansia

6. Vitamin C Jeruk nipis, jeruk bali, sayuran berdaun hijau, lemon, serta buah dan sayuran lainnya adalah sumber vitamin C yang baik. Menambahkan lemon segar ke teh panas dengan madu dapat mengurangi dahak. Mendapatkan vitamin C yang cukup dapat meredakan infeksi saluran pernapasan dan penyakit lainnya. 7. Probiotik Probiotik adalah bakteri dan ragi yang “ramah” yang ditemukan dalam tubuh Anda, beberapa makanan, dan suplemen. Mereka dapat membantu menjaga kesehatan usus dan sistem kekebalan tubuh. Penelitian menunjukkan bahwa probiotik dapat mengurangi kemungkinan Anda terkena infeksi saluran pernapasan. 8. Air garam Berkumur dengan air garam dapat membantu mencegah infeksi saluran pernapasan dan dapat mengurangi keparahan gejala pilek seperti sakit tenggorokan dan hidung tersumbat. Larutkan 1 sendok teh garam ke dalam segelas penuh air. Kumur di sekitar mulut dan tenggorokan Anda. Lalu keluarkan. 9. Vapor rub Salep topikal kuno seperti vapor rub atau gosok uap, dapat mengurangi gejala flu pada anak di atas 2 tahun. Aplikasikan sebelum tidur agar dapat membantu saluran udara terbuka untuk mengurangi batuk dan meningkatkan kualitas tidur. 10. Humidifier Menambahkan humidifier ke kamar tidur untuk sementara dapat membantu Anda merasa lebih nyaman. Selain itu, humidifier juga dapat mengurangi paparan Anda terhadap virus penyebab flu ini. Menambahkan beberapa tetes minyak kayu putih juga dapat membantu kelancaran pernapasan Anda. 11. Mandi air hangat Mandi air hangat dapat menurunkan demam pada anak juga mengurangi gejala pilek dan flu pada orang dewasa. Anda bisa menambahkan beberapa tetes minyak esensial, seperti tea tree, juniper, rosemary, thyme, orange, lavender, atau eucalyptus agar lebih rileks.