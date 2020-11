Memiliki gigi yang sehat adalah dambaan setiap orang. Menjaga kesehatan gigi sangatlah penting. Merawat gigi dengan baik supaya tidak ada satupun yang rusak atau terganggu.

Dianjurkan mengontrol kesehatan gigi ke dokter setiap 6 bulan sekali. Namun, selama angka kematian Covid-19 masih terus meningkat, sebisa mungkin hindari kerumunan dan tempat umum yang kemungkinan terinfeksi Covid-19 tinggi, termasuk layanan perawatan kesehatan dasar seperti rumah sakit atau klinik gigi.

Demi tetap bisa memelihara kesehatan gigi tanpa harus ke dokter, Anda bisa lakukan cara menjaga kesehatan gigi di rumah, seperti dilansir dari Times of India berikut ini.

1. Gosok gigi dengan benar dan teratur

Untuk menghindari pembentukan plak dan pendarahan, penting untuk menyikat gigi dengan benar selama dua kali dalam sehari. Sikat gigi setidaknya selama 2 menit dengan lembut dan dengan gerakan melingkar untuk menghilangkan plak.

2. Gunakan benang gigi

Untuk membersihkan sela-sela gigi dari sisa makanan, gunakan benang gigi setelah menyikat gigi. Selipkan pada sela-sela gigi lalu gesekkan secara perlahan. Membersihkan dengan benang gigi setidaknya sekali dalam sehari.

Baca Juga : Mau Gigi Putih, Coba Perawatan Alami Ini Yuk!

3. Bersihkan lidah

Membersihkan lidah sama pentingnya dengan menyikat gigi. Hal ini penting dilakukan karena dapat menghilangkan penumpukan plak di lidah dan mencegah bau mulut yang tidak sedap juga masalah kesehatan lainnya. Sikat lidah Anda seara lembut dengan sikat gigi atau pengikis plak lidah untuk menghilangkan plak.

4. Gunakan obat kumur

Berkumur dengan obat kumur setelah menyikat gigi membantu memutihkan gigi dan menghilangkan bakteri dari mulut Anda. Selain itu, obat kumur juga dapat menghilangkan karang gigi yang tertinggal, plak dan mencegah radang gusi. Anda dapat menggunakan obat kumur atau mencoba oil pulling dengan minyak kelapa.

5. Minum air mineral

Minum air dalam jumlah yang cukup dalam sehari penting untuk tubuh Anda termasuk kesehatan gigi. Cairan ini yang membantu menghilangkan bakteri berbahaya dan mengurangi risiko kerusakan gigi, juga meningkatkan produksi air liur.

6. Vitamin C





Vitamin C mengandung antioksidan yang dapat menjaga kesehatan gusi dan gigi Anda. Tingkatkan mengonsumsi vitamin C dengan makan buah-buahan segar yang mengandung vitamin C seperti tomat dan jeruk, yang dapat membantu menjaga kesehatan gigi.

7. Minum cengkeh

Jika Anda mengalami sakit gigi , gunakan cengkeh untuk meredakannya. Ambil 2-3 siung dan taruh langsung di bagian gigi yang sakit. Sifat antibakteri, antiinflamasi, antioksidan, dan anestesi pada cengkeh akan langsung menyembuhkan sakit pada gigi Anda. Anda juga bisa mengoleskan minyak cengkeh pada gusi dan gigi Anda.

8. Kantong teh peppermint

Jika Anda memiliki gigi sensitif, Anda bisa gunakan teh peppermint yang dipercaya meredakan sakit gigi secara efektif. Masukkan kantong teh ke dalam air panas selama 5 menit, lalu biarkan hingga dingin. Oleskan ke area dirasa sakit saat masih sedikit hangat. Anda juga bisa meletakkan kantong teh dalam freezer dan melakukan hal yang sama. Hal ini juga bisa Anda terapkan saat mengalami pendarahan pada gusi.