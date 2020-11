Dalam hubungan cinta kadang bisa kandas di tengah jalan akibat masalah tertentu. Namun ternyata meski sudah putus, masih tersisa rasa cinta di hati yang membuat susah move on.

Anda harus terbebas dari segala belenggu agar mempercepat proses move on dan tidak bermusuhan dengan dia. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, namun ada baiknya tak perlu bermusuhan dengan mantan pacar.

Seperti dilansir dari With My Ex Again, begini tahapannya jika Anda mau mencoba memperbaiki hubungan dengan mantan pacar yang tak mampu Anda lupakan.

1. Mengakui dan memahami

Pengakuan adalah langkah awal Anda merefleksikan diri dari kesalahan yang telah diperbuat. Singkirkanlah segala penyangkalan hanya demi ego dan harga diri. Akuilah jika memang Anda yang membuat hal jadi berantakan.

Setelahnya itu diperlukan pemahaman mengapa Anda bertindak demikian. Kombinasi pengakuan dan pemahaman akan menunjukkan bahwa Anda bertanggung jawab akan segala kesalahan. Berbaikan bertujuan untuk menjadikan Anda orang yang lebih baik lagi dan menghindari jatuh ke lubang yang sama.

2. Melakukan yang terbaik

Saat sudah siap untuk melakukan hal yang terbaik untuk berbaikan dengan mantan, maka Anda harus konsisten dalam menjalaninya. Mulai terapkan apa yang baik untuk memulai langkah pertama. Mengubah diri ke arah yang lebih baik memang tidak mudah.

Bersyukurlah bahwa motivasi Anda untuk berubah ternyata datang dari orang yang Anda cintai. Namun, jangan sampai lupa bahwa memperbaiki hubungan ini bukan demi si mantan, tapi demi diri Anda sendiri.

3. Bikin omongan yang bisa dipegang

Buat dia percaya akan apa yang ingin Anda perbaiki. Misalnya kalian putus karena Anda terlalu cemburuan dan mengekang, maka perbaiki sikap Anda ke depan.

Jika Anda mengharapkan balikan, maka berikan usaha lebih seperti perhatian kepadanya, jangan suka mengekangnya lagi, apalagi memaksanya. Lakukan ini dengan kesabaran ekstra.

Namun ingat, jika mantan Anda tak mau balikan, jangan dipaksa. Masih ada orang yang lebih cocok untuk Anda di masa depan, santai saja ya!

