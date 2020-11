SEEKOR burung hantu kecil berhasil diselamatkan setelah terperangkap di pohon Natal Rockefeller Center yang ditebang di bagian utara New York. Pohon cemara yang ditebang tersebut kemudian diangkut ke Kota New York, Amerika Serikat (AS).

Untungnya makhluk kecil itu berhasil selamat dan sekarang sedang dalam pemulihan di fasilitas rehabilitasi satwa liar. Pusat Satwa Liar Ravensbeard telah memberikan unggahan ke akun media sosial Facebook untuk menjelaskan bagaimana burung hantu itu diselamatkan dari pohon cemara Norwegia setinggi 75 kaki yang ditebang.

Baca juga: Viral Foto Bayi Burung Hantu Tidur Telungkup, Wajahnya Sampai Nyusruk ke TanahÂ

"Kemarin pagi saya menerima panggilan telepon dari seseorang yang menanyakan apakah kami menerima burung hantu untuk rehabilitasi. Saya menjawab, 'Iya kami melakukannya.' Ada keheningan sejenak dan dia berkata, 'Oke saya akan menelepon kembali ketika suami saya pulang.' Dia kemudian datang membawa bayi burung hantu di dalam kotak yang dimasukkan untuk perjalanan panjang," terang seorang petugas.

Petugas yang penasaran itu pun mulai bertanya tentang burung hantu yang dibicarakan tersebut. Dari permbicaraan tersebut terungkap bahwa sang suami bekerja dalam proyek pohon cemara besar di Rockefeller Center.

"Saya bertanya di mana suaminya ketika dia menemukan burung hantu. Dia bilang dia bekerja untuk perusahaan yang mengangkut dan mengamankan pohon natal di Rockefeller Center. Dia tinggal sekira 1 jam di selatan, jadi kami bertemu di tengah untuk penyerahan," lanjutnya.

Melansir dari VT, Kamis (26/11/2020), setelah diamankan, karyawan tersebut mencoba mengintip ke dalam kotak dan melihat wajah kecil menatapnya kembali. Hewan kecil itu adalah burung hantu gergaji yang merupakan burung hantu terkecil dari timur laut.

Baca juga: Ini yang Membuat Kepala Burung Hantu Bisa Berputar 270 DerajatÂ

"Semua bayi burung hantu lahir di musim semi, jadi gagasan bahwa ada bayi burung hantu di November tidak masuk akal. Kembali ke Pusat Satwa Liar Ravensbeard, kami telah memberinya cairan dan memberinya makan semua tikus yang akan dia makan. Sudah tiga hari sejak dia makan atau minum apa pun. Sejauh ini baik-baik saja, matanya cerah dan tampak relatif baik," lanjutnya.

Mereka mengatakan begitu burung hantu itu diperiksa oleh dokter hewan dan mendapatkan status kesehatan yang bagus, maka ia akan dibebaskan untuk melanjutkan perjalanannya di alam liar.

(han)