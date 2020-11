Desainer Aksesori Rinaldy Yunardi mengumumkan 25 tahun dirinya berkarya di dunia fashion, art, dan accessories. Usia karier yang tidak sebentar, terlebih sudah banyak prestasi yang telah ditorehkan sosok genius satu ini.

Rinaldy Yunardi adalah seniman berbakat yang karyanya sudah dipandang dunia. Teranyar, crystals beretnya dikenakan penyanyi Jolin Tsai di #uglybeautyWORLDTOUR. Sebelumnya, nama-nama besar dunia sudah menjajal aksesori karya tangan luar biasa Koh Yungyung, sapaan akrabnya.

Selebriti dunia yang sudah menggunakan aksesori Rinaldy Yunardi antara lain Lady Gaga, Taylor Swift, Katy Perry, Ariana Grande, Jennifer Hudson, Madona, Kylie Jenner, dan masih banyak lagi. Artis Tanah Air pun banyak yang sudah mengenakan koleksi Rinaldy Yunardi, sebut saja salah satunya Melly Goeslaw.

Di momen 25 tahun berkarya ini, Rinaldy Yunardy menyampaikan pesan penuh haru sekaligus ungkapan syukurnya sudah bisa sampai sejauh ini. Ia menuturkan bahwa tak pernah membayangkan bisa ada di posisi sekarang, meski begitu berkat yang Tuhan berikan padanya ia terima dengan penuh syukur.

"Saya tidak memiliki impian untuk menjadi apa pun sebelumnya, apalagi menjadi desainer. Tetapi saya diberkati untuk menerima bakat ini dari Tuhan. Sekarang saya menghargai bakatnya dengan mengabdikan hidup saya sebagai Fashion, Art, and Accessories Designer," kata Rinaldy.

Di ucapan 25 tahun usia berkarya itu pun Rinaldy sedikit flashback ke awal kariernya. Ia sadar betul, ketika hidupnya memilih untuk jadi seorang desainer, dia akan total dalam bidang tersebut hingga akhirnya nama dia harum di Tanah Air.

"Sejak 1996, saya telah mendedikasikan cinta dan jiwa saya untuk penciptaan setiap barang yang dibuat, semuanya untuk kebahagiaan mereka yang melihat dan menerimanya. Tahun ini menandai tahun ke-25 dalam karier saya dan awal dari banyak tahun mendatang," tulisnya.

"Tak ada kesempurnaan dalam hidup, namun pemberian Tuhan berupa bakat yang tak ternilai membuat hidup saya sempurna. My love, My life, My creations. Sincerely yours, Rinaldy A. Yunardi," kata Rinaldy.