Pesinetron Kesha Ratuliu kini tengah berbahagia. Pasalnya dia berhasil meraih gelar Sarjana Ilmu Komunikasi di salah satu kampus kenamaan di Jakarta.

"Love," tulis Kesha dalam keterngan foto yang diunggah di akun isntagramnya @kesharatuliu05

Saat wisuda Kesha memakai kebaya modern bernuansa nude. Ia tampil cantik, anggun dengan gayanya yang kekinian. Selain itu, sejak berhijab Kesha semakin modis, ia pintar memadu padankan stylenya. Nah, berikut ini beberapa potret perempuan 22 tahun ini sangat bergaya dengan hijabnya.

Blouse 2 in 1

Dalam unggahan fotonya ini Kesha mengenakan blouse 2 in 1 (two in one) hitam dengan motif kotak-kotak, dan detail kancing kemeja. Ia memadukannya dengan celana panjang berwarna senada, serta pashmina cream.

Tak lupa sling bag jadi pilihan aksesoris pengkapnya. Kesha terlihat tampil lebih kasual dan simpel. "Kak cecaaa cantik bgt," tulis @ashadillanp.

Baca Juga : Raih Gelar Sarjana, Kesha Ratuliu Ungkap Harapan Khusus untuk Tunangannya

Soft style





Kemudian Kesha Ratuliu tampil dengan soft style, yaitu perpaduan pashmina dan kulot purple, serta kemeja white off. Makeup look yang dipilihnya juga senada dengan gaya hijabnya ini. "Pashmina dan celana kulotku matching hari ini," kata Kesha.

Black one set

Selanjutnya Kesha mengenakan style kekinian lho. Ia memakai one set berwarna hitam (black one set) berdetail bulatan besar kuning, dan pashmina dengan warna senada. Meski terlihat polos, namun penampilan minimalisnya ini tetap terlihat stylish. "Geulisss pisan Keshaa," ujar @usiemesya. Perpaduan skrit dan denim

Baru-baru ini Kesha menurunkan berat badannya, hal inilah yang membuat dirinya semakin percaya diri untuk foto full body. Seperti dalam unggahan fotonya ini, ia memadukan skirt purple, jaket denim inner blouse putih, dan pashmina nude. "Mulai pede foto full badan karna sekarang beratku udah 57,6 hampir 10 kg turunnya," kata Kesha.