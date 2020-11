Episode 19 MasterChef Indonesia season 7 semakin seru, apalagi ketiga juri chef seperti Arnold Poernomo begitu ceria dan tingkahnya sangat lucu.

Selain tingkahnya yang membuat kontestan dan penonton tertawa, pada episode 19 ini ia tampil dengan outfit yang tak kalah ceria.

Chef Arnold memakai kaos putih berkerah bermotif tas warna warni. Dipadukan dengan basic pants cream, membuatnya semakin ceria dan bewarna.

Penampilan chef Arnold kali ini memang cukup berbeda. Biasanya ia tampil dengan kemeja atau set blazer, yang membuatnya terlihat semi formal. Dan di challenge ini ia tampak lebih santai dan kasual.

Selain itu, chef Arnold juga merasa bangga kepada kelima kontestan yang berhasil bertahan hingga top five untuk merebut gelar the next MasterChef Indonesia.

Bagi Anda yang penasaran untuk kelanjutanya, bisa menyaksikan MasterChef Indonesia Season 7 di stasiun televisi kebanggaan Indonesia RCTI atau melalui layar gadget menggunakan aplikasi RCTI+. Jangan lewatkan keseruannya, Minggu, 29 November 2020 pukul 16.00 WIB

(DRM)