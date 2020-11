SEIRING dengan semakin sulitnya tantangan di MasterChef Indonesia, para peserta MasterChef Indonesia Season 7 pun seringkali mengalami rasa gugup. Bahkan, kontestan yang seringkali memenangkan challenge pun, bisa mengalami kegagalan dalam mengolah makanan.

Seperti Nindy misalnya, wanita berusia 23 tahun ini bisa dibilang jagoan di galeri. Nindy seringkali memenangkan challenge hingga ia berhasil menjadi Top 5 MasterChef Indonesia.

Akan tetapi, rupanya nasib tak selalu mujur. Bertarung dengan keterbatasan waktu dan juga pressure dari bahan-bahan membuat ia gagal dalam mengolah Baked Coural Grouper. Hal ini ditandai dengan ikan yang diolahnya belum matang.

"Ini ikannya belum matang," kata Chef Arnold sembari membelah ikan dan memberitahu kedua juri lainnya.

Lantas, Chef Juna dan Chef Renatta yang melihat hal tersebut pun bertanya kepada Nindy. Adakah kesulitan yang dihadapi Nindy sehingga ikan yang diolahnya belum matang? Nindy pun memberikan alasannya.

"Keterbatasan waktu chef. Saya punya waktu 40 menit untuk memasak," kata Nindy.

Selain ikan, Chef Renatta juga menilai bahwa herbs yang disajikan Nindy juga terasa burned alias gosong. Ini karena Chef Renatta menilai herbs tersebut kurang cocok ketika disandingkan bersama ikan.

"Ikan kurang cocok dipaired sama grouper. Jadi ada rasa burnednya. Nindy, its not your day," pungkasnya.

