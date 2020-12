Zaskia Sungkar, Istri dari artis Irwansyah ini dikenal dengan penampilannya yang modis. Gayanya dengan outfit hijab sangat stylish dan fashionable.

Karenanya, tak heran kakak dari Shireen Sungkar ini sering menjadi inspirasi dalam berbusana oleh hijabers. Padu padan hijab dari Zaskia Sungkar yang sering dia unggah di akun Instagramnya juga terbilang kekinian.

Selain itu, ternyata Zaskia Sungkar juga pencinta Hermes juga, lho. Meski jarang sekali diperlihatkan ke publik, tapi ia pernah mengenakan Hermes Lindy 26 bag (rouge de coeur) in taurillon clemence leather with shoulder strap and handles and gold plated hardware.

Baca Juga : 5 Gaya Penampilan Zaskia Sungkar saat Liburan, Simpel tapi Fashionable!

Potret Zaskia Sungkar tenteng tas hermes ini diunggah oleh akun Intagram @hermes_selebriti. Terlihat Zaskia Sungkar tampil sangat kece maksimal dengan tas hermes-nya tersebut.

Kalau ditanya harga, tas bergaya retro yang dia pakai untuk melengkapi gaya urban style-nya itu dibandrol dengan harga 7.550 USD atau sekitar Rp107 jutaan. Enggak main-main kan harganya?

(hel)