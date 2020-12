Netizen dihebohkan dengan unggahan Anya Geraldine dan Gading Marten. Pasalnya, Anya dan Gading nampak tengah berduaan di kamar mandi.

Papa dari Gempita tersebut terlihat akrab dengan Anya Geraldine. Mereka nampaknya sedang mengerjakan suatu proyek yang sudah sangat dinanti oleh netizen.

“Mandi. Buat next project series: SELESAI by @dr_tompi. Photo by @gadiiing,” tulis Anya Geraldine dalam salah satu keterangan fotonya dikutip dari instagramnya @anyageraldine.

Foto sensasional itu merupakan di balik layar penggarapan film itu. Kemudian dibagikan Anya melalui media sosial. Dalam salah satu foto yang diunggahnya, ia terlihat berpose dengan rambut basah yang terurai menutupi sebagian wajahnya.

“Aman berarti, 3 hari kedepan enggak (perlu) mandi,” kata Gading mengomentari foto yang diunggahnya itu.

Seksi dengan busana jaring Selain itu, Anya mengunggah momen lain bersama Gading melalui story Instagramnya. Mereka berdua nampak sangat akrab menghabiskan waktu bersama. Namun, paling menyita perhatian tentu saja penampilan Anya Geraldine. Di dalam unggahannya itu, Anya memakai mini dress kuning berjaring yang membuat sangat menawan. Outfit yang dikenakannya itu membuat Anya terlihat begitu seksi. Ditambah lagi busana itu belahan dadanya rendah, sehingga area tersebut terekspos. Selain itu, Anya juga memakai tiga kalung emas yang menggantung di lehernya. Sementara Gading memakai baju warna cokelat, muncul di belakang selebgram 24 tahun itu sambil menjulurkan lidahnya.