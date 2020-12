Drama sinetron Ikatan Cinta yang saat ini tengah menjadi tontonan favorit sebagian masyarakat, khususnya kaum hawa. Akting Andin yang diperankan Amanda Manopo membuat para penontonnya terhipnotis.

Andin merupakan sosok perempuan yang lembut, penyayang, sabar, baik hati, ramah, periang dan keibuan membuatnya membangun karakter yang sangat menyentuh penonton Ikatan Cinta.

Apalagi ketika beradu akting dengan Aldebaran yang diperankan oleh Arya Saloka. Andin memberikan warna tersendiri kepada suaminya itu, dingin, tempramental namun tanpa disadarai, perlahan mulai jatuh cinta kepada istrinya Andin

Setiap episode Ikatan Cinta membuat para penonton terbawa perasaan, seperti berikut ini:

Episode 39

Di episode 39 Aldebaran memberikan surprise kepada Andin, yaitu acara makan malam untuk menutupi rahasianya. Di sini Andin mengenakan mini dress warna ungu, sementara Aldebaran memakai jas cream dan kemeja hitam.

Episode 37

Andin dan Aldebaran tengah berada di rumah sakit, karena di episode ini papa Andin terkena serangan jantung. Di episode 54 ini Andin memakai dress pulkadot hitam, tas bewarna senada. Sementara Aldebaran mengenakan setelan jas abu-abu dan kemeja putih.

Episode 52

Di episode 52 ini Andin nampak kalem dengan outfit feminim bernuansa cokelat. Skirt dan blouse flowry. Ia juga memakai sandal Hermes Oasis Sandal Blanc Piqures Havane in Calfskin with Iconic H Cut Out.

Sandal tersebut dibanderol seharga USD730 atau sekira Rp10,4 juta. Tak dipungkiri karena Andin dalam sinetron ini istri dari bos besar, dan di kehidupan nyatanya Amanda Manopo juga kerap memakai barang-barang branded.

Dalam episode tersebut Andin dan ibu mertuanya Rossa diperankan oleh Sari Nila, ingin menengok adiknya, Elsa karena baru saja keguguran akibat kecelakaan. Serta bertemu dengan mamanya Nino, ibu Chandra yang diperankan Ivanka Suwandi.