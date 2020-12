Selama memutuskan menetap sementara di Bali, Penampilan Jessica Iskandar selalu saja mencuri perhatian netizen. Tak jarang penampilan artis hot mom yang satu ini terkesan begitu seksi.

Terbaru, Jessica Iskandar mengunggah potret dirinya tengah berada di pantai. Perempuan yang akrab disapa Jedar tersebut mengenakan kemeja warna putih dengan celana warna senada.

Namun. Jedar membuka semua kancing kemejanya sehingga terlihat jelas sport bra-nya yang berwarna putih. Pose dan tatapan yang menggoda menambah kesan seksi dalam fotonya kali ini.

Nampaknya Jedar tahu betul bagaimana menampilkan pesonanya di foto ini. Kalau menurut Okezoners, gimana penampilan Jedar yang satu ini?

Kalau netizen dibuat terpesona dengan pose seksi Jedar yang memperlihatkan bra putihnya tersebut. Berikut komentar dari netizen yang mengagumi kecantikan dari Jedar.

"@inijedar mantab joosss ๐Ÿ‘๐Ÿ‘๐Ÿ‘๐Ÿ‘," tulis @effrygunawan2

"Makin cuantik aja kakk jes. #inijedar," puji @subbb_khaannn

"You look beautiful in white ๐Ÿ˜โค๏ธ," sanjung @misrianti_riri

"Terpesona โค," celetuk @shio.n60

Wajah itu buat aku tertegun๐Ÿ˜ฎ," tulis @jwae080893

(hel)