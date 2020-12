Sosok Andin diperankan oleh Amanda Manopo dalam drama sinetron Ikatan Cinta yang tayang di RCTI membuat para penonton setiap dibuat haru. Ia juga adalah seorang yang sangat keibuan, khususnya Reyna diperankan oleh Fara Shakila.

Reyna adalah anak asuh dari panti asuhan, yang diadopsi oleh suaminya, Aldebaran yang diperankan oleh Arya Saloka. Namun Andin tak tahu, bahwa gadis kecil itu adalah anaknya yang selama ini diketahui sudah meninggal dunia.

Baca Juga : Selain Bikin Baper, Intip Gaya Andin Ikatan Cinta yang Selalu Modis

Pada episode ke-56 Ikatan Cinta Reyna dibawa pergi oleh Elsa, yaitu Glenca Chysara, tanpa sepengetahuan Andin. Kejadian ini berlangsung direstoran miliknya.

"Hah, Reyna hilang?!" Kata Andien seperti dalam tayangan dari RCTI Plus.

Nah, selain aktingnya yang mencuri hati pemirsa RCTI, penampilan Amanda 'Andin' Manopo juga tak sangat kece. Penasaran dengan gaya Andin dalam episode ini?

Di episode saat Reyna Hilang, Andin mengenakan dress soft purple, dipadukan dengan blazer putih polos. Ia juga memilih makeup look yang tidak terlalu mencolok.

Selain itu, Andin juga memakai sandal mewahnya, yaitu Hermes Oasis Sandal Blanc Piqures Havane in Calfskin with Iconic H Cut Out. Dibanderol mencapai USD730 atau sekitar Rp10,4 juta.

Dalam tayangannya ini, Andin berlari-lari mencari Reyna dengan beralaskan sandal mewahnya. Wajahnya begitu sedih, dan panik mengetahui anak tercintanya hilang tanpa kabar.

Padahal sebelum Reyna Hilang, Andin, Reyna, Aldebaran dan Mama Rossa berfoto bersama yang diabadikan langsung oleh Mirna, pengasuh Reyna.