PANDEMI memang membuat kita lebih banyak berada di rumah ketimbang harus menghabiskan waktu di tempat umum. Berada di rumah terlalu lama mungkin bisa mengakibatkan kebosanan yang berakibat pada cabin fever.

Karenanya, untuk menghilangkan kebosanan banyak orang bereksperimen dengan masakan. Bagi mereka yang tidak bisa memasak, mungkin lebih memilih memesan makanan dari luar. Tapi, apakah makanan yang Anda konsumsi sehat?

Istilah ‘You are what you eat’ memang benar adanya. Penelitian ilmiah membuktikan setelah tubuh kita mengkonsumsi sebuah makanan, makanan itulah yang akan menjadi energi tubuh dalam rentang waktu 24 jam ke depan.

Di tengah pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir, tubuh membutuhkan banyak asupan nutrisi dan energi sebagai imun untuk melawan virus dan penyakit.

Dengan kesibukan di era ‘New Normal’ yang menyita waktu, tidak jarang fast food menjadi pilihan utama. Menggabungkan efisiensi penyajian makanan cepat saji dan faktor kesehatan, berikut HighEnd hadirkan berbagai hidangan fast food sehat yang dapat Anda jadikan inspirasi menu sehari-hari:





Zucchini Spaghetti

Hidangan berbahan dasar mie menjadi pilihan singkat saat tidak ada waktu untuk menanak nasi. Spaghetti dengan saus bolognese menjadi hidangan cepat saji favorit karena rasanya yang gurih dan mengenyangkan. Ganti pasta dengan serutan panjang Zucchini dan saus botolan Anda dengan tomat cherry panggang untuk hidangan penuh Vitamin E yang dapat meningkatkan imunitas tubuh.





Hidden Vegetable Burger



Makanan cepat saji khas Negeri Paman Sam ini mudah ditemui di mana pun. Meski memiliki rasa yang lezat, burger a la fast food dikenal memiliki kandungan garam dan minyak tak jenuh berlebih yang dapat memicu obesitas dan kolesterol. Ganti patty burger Anda dengan daging tanpa lemak dan campur dengan berbagai sayuran seperti wortel serut, bawang bombay dan kacang-kacangan untuk penambah serat.

Buddha Bowl Untuk Anda penyuka karbohidrat, Buddha Bowl dapat dijadikan alternatif fast food sehat. Sebagai pengganti daging bersaus yang biasa digunakan dalam rice bowl, hidangan ini menggunakan bahan-bahan segar seperti sayuran, alpukat dan protein nabati sebagai penggantinya. Untuk karbohidrat, Anda dapat menggunakan nasi, couscous atau shirataki rice sesuai selera. Lettuce Taco Bagi pecinta makanan Meksiko, Tacos merupakan fast food yang dapat dihidangkan sebagai snack maupun makanan utama. Ganti Taco shell dengan lettuce untuk hidangan yang rendah kalori dan kaya serat. Tambahkan potongan dadu daging tanpa lemak seperti ayam dan kalkun dengan irisan jeruk nipis sebagai suplemen alami Vitamin C yang dapat melawan virus COVID-19. Mizu Shingen Mochi Dengan minimnya aktivitas saat WFH, makanan dengan kadar lemak dan gula yang tinggi harus dihindari untuk membantu lancarnya aliran darah. Dessert tradisional khas jepang, Mizu Shingen Mochi dapat menjadi alternatif bagi pencinta makanan manis. Berbahan dasar agar-agar yang dilengkapi dengan tepung keledai panggang dan sirup gula merah, hidangan penutup ini memiliki kandungan serat, mineral dan rendah gula yang baik bagi pencernaan dan aliran darah.