VIRUS corona Covid-19 memang telah membaut banyak orang mengalami kepahitan, kejatuhan ekonomi dan mungkin kehilangan orang-orang penting dalam hidup mereka. Meski demikian, virus ini juga membuat rasa empati dan sosial orang lebih tinggi.

Tidak peduli status sosialnya, orang-orang nampaknya bahu-membahu melewati pandemi ini. Nah, salah satu yang juga memiliki jiwa sosial tinggi adalah Justin Timberlake.

Penyanyi dan penulis lagu, Justin Timberlake membantu sebuah keluarga pada musim liburan kali ini. Ia menyumbangkan sebuah mobil van yang dapat diakses kursi roda untuk Jake Stitt seorang berusia 17 tahun yang menderita cerebral palsy.

Jake bersama keluarganya sebelumnya berusaha mengumpulkan dana USD35.000 untuk membeli sebuah mobil van sebelum perayaan Thanksgiving. Mengetahui hal tersebut, ia berinisiatif untuk mewujudkan impian keluarga ini.

GOOD NEWS!! This family now has an adaptive van for the holidays. 17 year old Jake, who suffers from cerebral palsy, got a very special surprise today. https://t.co/598i1IT9RN— Sam Luther (@SamLuther_) November 25, 2020