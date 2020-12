Memiliki empat orang nak tak melunturkan pesona Celine Evangelista. Selain parasnya yang cantik, istri Stefan William ini juga memiliki tubuh yang bisa bikin para ABG iri.

Dalam beberapa kesempatan Celine Evangelista mengunggah foto dirinya di akun Instagramnya. Salah satunya yang memperlihatkan body goals yang bikin kaum pria gagal fokus.

Seperti pada foto terbarunya kali ini yang memperlihatkan Celine berpose di depan pintu rumah. Perempuan berusia 28 tahun tersebut mengenakan manset hitam lengan panjang warna hitam.

Selain itu, dia juga memakai legging dengan warna senada. Outfit ini membuat lekuk tubuh Celine Evangelista benar-benar terlihat.

Belum lagi Celine berpose menggoda layaknya model. Wah, melihat hot mommy satu ini netizen pasti terhipnotis.

Tidak hanya depan pintu, Celine juga berpose di ruang tamu rumahnya. Celine berpose manja duduk di sofa, wah cantik banget kan Okezoners!

Netizen pun dibuat terpesona dengan unggahan Celine yang telah mendapat ratusan ribu like ini. Mereka menghiasi kolom komentar dengan pujian untuk Celine, salah satunya dari Dita Soedarjo.

"Wow thanks gorgeous i wil repost besok! U so hot @celine_evangelista pretty mama !! Kaya belom punya anak badanya! @stefannwilliam your a lucky dude!!!," puji Dita Soedarjo.

"Kek ABG ya ampyuuunnn .. cakep nya di borong semua 😁," tulis @e_wulan_89

"Gitar Spanyol milik stefan," tutur @harrbudii_gaming

"Edhaaan gadis lewat 😬," celetuk @tzatea

"Wow body goal 😭😭😭💋💋💋," tulis @love_ghaizan2012