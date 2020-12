Di pertengahan November, Artis Prilly Latuconsina terlihat berlibur ke pantai. Di momen tersebut, dia memperlihatkan keseruannya menikmati pantai nan indah namun sayang tidak dijelaskan lokasinya di mana.

Liburan Prilly Latuconsina ini dia sebut sebagai upaya 'melarikan diri' dari rutinitas di masa pandemi yang membuatnya mungkin merasa terkungkung. "Best escape anyone can have," tulis Prilly di keterangan video lari-lari manjanya.

Nah, di artikel ini Okezone coba merangkum beberapa momen Prilly menikmati pantai yang indah. Berikut ulasannya:

1. Intip manja





Foto seperti ini banyak sekali diperlihatkan pengguna media sosial. Prilly terlihat hanya mengenakan sport bra dan kacamata hitam khas orang yang sedang liburan di pantai. Pose yang dia perlihatkan yaitu ngintip manja bikin pesona cantiknya makin terpancar.

Netizen yang melihat foto ini pun memuji kecantikan Prilly. "Cantik full," kata pemilik akun @tirtajok***. Begitu juga kata @clariznafbr**, "Prilly kenapa kece banget sih? Sehat-sehat, ya, dan bahagia terus," tulisnya.

2. Pose dikejar ombak





Ada-ada saja pose yang diperlihatkan Prilly saat bersenang-senang di pantai. Di sini ia memperlihatkan pose dikejar ombak yang menggemaskan sekali. Masih dengan pakaian yang sama, tapi di sini bisa terlihat kalau Prilly mengenakan legging hitam panjang. Kece banget, ya!

3. Ada apa di balik kacamata?





Potret ini mempelrihatkan pesona Prilly yang cantik sekali, tapi ia tunjukkan dengan cara super estetik. Ya, jadi dia menurunkan kacamata hitamnya dan pesona cantiknya langsung terpampang nyata. Gemas banget!

4. Lari-larian di pantai

Nah, ini dia video Prilly lari-larian di pantai. Meski lari-lariannya sendiri, tapi dia terlihat bahagia sekali, ya. Kira-kira kalau sama pria lari-lariannya, siapa tuh orangnya? 5. Akhirnya basah-basahan

Finally, Prilly 'nyebur' juga ke laut dan potret basah-basahannya ini menarik sekali. Dia terlihat seperti model foto yang cantik sekali di depan kamera. Hayo, bagaimana nih menurut Okezoners foto basah kuyup ini?