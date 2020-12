PERJUANGAN para penyintas AIDS memang patut mendapat penghormatan. Pasalnya, sudah jutaan nyawa melayang karena penyakit yang belum bisa disembuhkan ini.

Nah, untuk mensupport mereka yang masih harus berjuang dengan penyakit ini, maka lambang pita merah pun menjadi ciri khas AIDS, berarti care dan concern, kepedulian terhadap individu yang berjuang dan hidup dengan AIDS.

Tahun ini, beberapa selebriti dunia menyampaikan harapan dan semangat di Hari AIDS melalui media sosial mereka. Tidak hanya memberikan semangat, para selebriti global berikut juga mengedukasi masyarakat tentang AIDS dan mendukung penghapusan stigma sosial yang kerap dikaitkan dengan penyintas penyakit mematikan ini seperti dilansir dari Highend.

Madonna

On World AIDS Day🌎🌍🌏 Iwant to Acknowledge some of my dearest friends ♥️who were lost to a disease That no one understood nor could the medicine be found to keep the disease from being fatal.

Sang ‘Queen of Pop’ mengunggah postingan menyentuh di Hari AIDS Sedunia. Di laman Twitternya, Madonna mengenang kepergian sejumlah kerabat dekatnya yang berpulang karena AIDS. Pelantun lagu ‘Ray of Light’ ini juga mengingatkan bahaya dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap AIDS.

Troye Sivan

want to take a moment to honour World AIDS Day. I’m so thankful for the work of all those before me, and proud of my young queer fam for changing how we talk and think about those living with HIV/AIDS.— troye (@troyesivan) December 1, 2019

Selain Madonna, penyanyi Troye Sivan juga memperingati Hari AIDS Sedunia melalui laman Twitternya juga. Sivan menyatakan kebanggannya terhadap sejumlah orang yang berjuang melawan penyakit dan stigma sosial yang negatif terhadap AIDS. Selain itu, Ia juga menekankan pentingnya kepedulian dalam menyapa para ODHA dan OHIDHA.





Magic Johnson

Today on World AIDS Day, I thank God for allowing me to be here and send prayers and comfort to the family and loved ones of those who lost their lives to HIV/AIDS. We should all be respectful of those living with HIV/AIDS and treat everyone with kindness.— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) December 2, 2019

Pebasket legendaris, Magic Johnson, menyatakan dukungannya juga terhadap penghapusan stigma sosial terhadap penyintas AIDS. Dalam postingannya, Johnson menyatakan bahwa mereka tak pernah luput dari do’a dan dukungannya. Senada dengan Sivan, Ia menegaskan bahwa para ODHA dan OHIDHA harus diperlakukan dengan baik layaknya seorang manusia biasa.

Charlize Theron This year’s @UNAIDS theme for #WorldAIDSDay is “Communities Make the Difference”, which goes to the heart of our mission and is something I strongly believe in. I’ve seen firsthand the power that communities have to elicit change — Charlize Theron (@CharlizeAfrica) December 1, 2019 Pemain film ‘Mad Max: Fury Road’, Charlize Theron, memberikan tribut terhadap benua kelahirannya, Afrika, dengan mendirikan yayasan peduli AIDS di sana. Melalui Charlize Theron Africa Outreach Project (CTAOP) yang didirikannya pada tahun 2007 lalu, Theron membantu dan mengedukasi ratusan warga Afrika agar terhindar dari penyakit tersebut. Dalam postingannya, Theron mengingatkan masyarakat global untuk peduli terhadap 38 juta penyintas AIDS di seluruh dunia. Queen Today we mark #WorldAIDSDay. Remember not just #FreddieMercury but those living with HIV/AIDS today. Together we can end the stigma, create awareness& educate 💕



Today we mark #WorldAIDSDay. Remember not just #FreddieMercury but those living with HIV/AIDS today. Together we can end the stigma, create awareness& educate 💕

Support @The_MPT this #WorldAIDSDay in memory of @freddie_mercury & Fighting AIDS Worldwide https://t.co/ijQH4kxmSa pic.twitter.com/U2LgcuTejp — Queen (@QueenWillRock) December 1, 2020 Meski telah berpulang karena AIDS pada tahun 1991 lalu, legenda rock sekaligus vokalis Queen, Freddie Mercury tetap menjadi icon pejuang AIDS dan grup band Queen selalu memberikan tribut kepada sang vokalis tercinta setiap Hari AIDS Sedunia diperingati. Selain Queen, laman Twitter resmi milik Freddie Mercury yang dipegang oleh tim menunjukkan slide show foto Mercury yang ditampilkan dengan mengenang karya sang legenda melalui buku biografi 'Freddie Mercury: A Life, In His Own Words' untuk memperingati Hari AIDS sedunia.