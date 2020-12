SERIAL Korea ‘Start-Up’ memang tengah populer di kalangan pencinta drama Korea. Drama ini pun menampilkan antara team Han Ji-pyeong (Kim Seon-ho) dengan Nam Do-san (Nam Joo-hyuk).

Memang, saat ini penjualan merchandise bertema ‘Start-Up’ sangat tinggi. Ini pun menunjukkan kepopuleran drama ini di tengah pasar serial global.

Meski mengandung unsur percintaan di ceritanya, ‘Start-Up’ berbeda karena lebih menekankan kepada kehidupan bisnis start-up yang popular dewasa ini dan karakteristik kepemimpinan seseorang. Berikut perbedaan karakteristik kepemimpinan Han Ji-Pyeong dan Nam Do-san yang mungkin sesuai dengan kepribadian Anda dan dapat dijadikan acuan dalam karier dan usaha seperti dilansir dari Highend.

Han Ji-Pyeong



Sebagai seorang mentor dari Nam Do-san dan Seo Dal-mi, tentunya Ji-pyeong dituntut untuk lebih dewasa dan bijak dalam mengambil keputusan. Ditampilkan sebagai lelaki sukses, tenang dan dapat diandalkan, banyak penonton yang lebih memilih berada di kubu Han Ji-pyeong.

Meski hidup sebagai seorang anak yatim piatu dan diusir dari panti saat berusia 17 tahun, keadaan itu tidak menghancurkan semangatnya untuk berjuang meraih kesuksesan.

Ji-Pyeong remaja pun rajin belajar investasi dan trading hingga dirinya menjadi investor sukses. Karakter investor yang pintar membaca peluang dan tren, membuat individu yang berkarakter seperti Ji-Pyeong cenderung lebih hati-hati dalam mengambil keputusan dan pintar menyusun rencana jangka panjang. Menjadi seorang visioner dan pintar menganalisa peluang bisnis adalah kelebihan Anda.

Dalam mengambil sebuah keputusan, Anda cenderung berpikir efek yang ditimbulkan dalam 5 atau 10 tahun ke depan. Individu dengan kepribadian seperti ini cenderung lihai berpikir cepat dan percaya diri.

Contoh ini dapat dilihat saat Ji-pyeong hanya memiliki 2 juta Won atau setara dengan Rp26 juta untuk bertahan hidup dan Ia berhasil mengelola uang tersebut dan membawanya kepada kesuksesan. Meski lihai dalam strategi, pribadi dengan tipe Ji-pyeong cenderung berhati-hati untuk keluar dari zona nyaman yang kontra dengan karakter kepribadian Nam Do-san.

Nam Do-san

Berbeda dengan sang mentor, Nam Do-san mencerminkan karakteristik millennials yang dapat dijumpai sejumlah kantor bisnis start-up di kota besar. Anak muda yang masih meraba-raba masa depan dan cenderung mencari sosok sukses seperti Ji-pyeong yang dapat dijadikan sebagai teladan, membuat Do-san penuh ambisi dan berani keluar dari zona nyaman.

Meski memiliki kepribadian introvert, Ia memberanikan diri datang ke sebuah networking party yang dihadiri oleh orang-orang sukses. Pribadi seperti Do-san lebih nekat bertindak di luar kemampuan karena berpikir kesempatan tidak datang dua kali.

Salah satu sikap berani Do-san yang patut diacungi jempol adalah ketika ia melepaskan ‘kesayangannya’, Samsan Tech untuk dikelola Dal-Mi. Kelebihan pribadi seperti ini adalah berani membuka peluang kepada orang lain untuk ikut terlibat di dalam proyek-proyek utama mereka – berbeda dengan Ji-pyeong yang lebih memilih berhati-hati.

Layaknya kepribadian muda yang sering dianggap ekstrim dan berpikir ‘out of the box’, Do-san paling rajin mendengar keluh kesan, kendala dan pandai membaca konsep ‘abstrak’ dari rekan setimnya. Karakter pribadi seperti inilah yang paling cocok untuk memberikan konsep atau menjadi ‘penerjemah’ ide brilian menjadi sebuah proyek atau campaign besar.

Meski tidak bisa bersikap tenang seperti sang mentor, Nam Do-san memiliki mental baja dan berhasil mematahkan stereotip umum seorang pemimpin. Banyak orang yang meremehkan Do-san karena Ia seorang nerd, seperti saat Ji-pyeong berkata Do-san tidak pantas menjadi CEO.

Alih-alih sedih, ucapan tersebut justru dijadikan masukan dan bahan untuk mengevaluasi diri. Kepribadian ini dapat ditemukan pada individu bermental baja yang bersifat task-oriented dan pintar memilah saat melibatkan emosi di dalam pekerjaan. Jadi, apakah Anda Team Han Ji-pyeong atau Team Nam Do-san?

