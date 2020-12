Viral aksi salah seorang pengguna Facebook yang membagikan pengalamannya menikmati mie instan. Kali ini bukan sekedar mie instan goreng biasa, melainkan mie goreng ‘sultan’ sebab disajikan dengan taburan emas 24 karat.

Pengalaman tersebut diunggah oleh pemilik akun Facebook Lorsiani Gultom, WNI yang tengah berada di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).

Lorsiani mengunggah foto dan video bersama sahabatnya, mereka tengah menikmati makan malam dengan menu andalan yaitu Indomie goreng.

Kelezatan mie instan favorit masyarakat Indonesia itu memang sudah diakui dunia. Di Dubai, Indomie goreng juga jadi menu andalan, namun disajikan berbeda yakni dengan taburan emas 24 karat sebagai pelengkap.

“Makan Malam kami hari ini agak sedikit konyol. But, hey...this is real my DUBAI Fams and Friends. Indomie Goreng GOLD. Hanya di DUBAI!!! Indomie goreng dengan taburan GOLD FLAKE 24karat!!!,” ujar Lorsiani Gultom melalui Facebook, dikutip pada Kamis (3/12/2020).

Dalam unggahan tersebut, terlihat mi tersebut juga dihidangkan dengan pelengkap lainnya seperti telur mata sapi. Yang menarik perhatian tentunya lembaran emas 24 karat yang bisa dimakan. Harganya tentu saja membuat takjub.

“Harganya 146 dirham = Rp 584.000. Kalo beli Indomienya tok di Indonesia bisa berkardus2 yah. Let's Go DUBAI..Now!!,” tulis Lorsiani.

Dalam videonya Lorsiani juga menunjukkan menu lain yang disediakan di restoran tersebut. Tak hanya Indomie Goreng Gold, juga ada Bebek Betutu Gold hingga Es Cendol Gold. Adalah The Little Bali, restoran yang memang menyajikan masakan khas Indonesia di Dubai.

Pengalaman tersebut diunggah ulang oleh akun Instagram @lambe_turah. Sontak saja ramai netizen yang memberikan komentar. “Emasnya bisa digadaikan gak?,” ujar akun @thia_hatake. “Gold rasanya kaya gimana sih?,” tulis akun @zizuka_wijaya. “Di perutnya ada pegadaian gak ya?,” ujar akun @susan_elies13.

(DRM)