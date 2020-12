Bangun tidur dengan cuaca hujan cukup membuat malas ke luar rumah, apalagi berpakaian rapi. Fashion musim hujan memang agak tricky, tapi Okezoners bisa sontek gaya Bella Hadid.

Di saat seperti ini, kita ingin bebas beraktivitas melawan cuaca yang ‘basah’. Masih bingung? Berikut outfit yang bisa kamu contek, ada Bella Hadid dan Jennifer Aniston.

1. Bella Hadid punya ide yang cemerlang dengan kombo classic plaid vinyl trench, celana jeans model cropped wide-leg dengan sepatu flat.

2. Kamu bisa gunakan mantel bermotif sederhana untuk memberikan kesan menawan dan anggun.

3. Walaupun hari sedang kelabu, kamu jangan sampai ikut kelabu. Coba mix and match warna abu-abu kebiruan dilapis dengan outer warna cokelat hangat.

4. Jika kamu ingin tetap menggunakan sepatu hak tinggi, kamu bisa pilih sepatu dengan hak yang agak tebal dan tidak terlalu tinggi supaya kaki kamu tetap kering walaupun berjalan di tempat yang basah, fashionista!

5. Kamu juga bisa padu padankan celana kulit imitasi warna hitam dengan sepatu chunky ala Jennifer Aniston. Ini adalah salah satu cara mudah untuk terlihat rapi dan menjaga kakimu tetap kering saat musim hujan.

6. Last but not least, jangan pernah tinggalkan payungmu saat bepergian selama musim hujan. Sudah saatnya kamu lupakan payung biru tuamu yang membosankan. Cobalah gunakan payung berwarna dan motif yang lebih ceria untuk berjalan di hari yang kelabu.

Bagaimana? Kamu sudah siap menghadapi musim hujan dengan koleksi fashionmu belum?