Nama Aurel Hermansyah masih menjadi perbincangan netizen di dunia maya. Selain karena asmaranya dengan Atta Halilintar, dirinya membagikan momen liburannya di Sumba lewat Instagram.

Pada momen liburannya, putri dari pernikahan Anang Hermasyah dengan Krisdayanti ini berbeda dari biasanya. Karena Aurel Hermansyah tidak hanya tampil cantik, tetapi juga anggun dan memesona dengan balutan kain tenun Sumba.

Penasaran dengan potret penampilannya selama liburan di Sumba? Berikut pesona Aurel berbalut kain tenun Sumba yang dikutip dari akun Instagram @aurelie.hermansyah, Jumat (4/12/2020).

Foto dengan Matahari Terbit





Pada foto pertama yang dibagikan, Aurel sedang berdiri di pinggir kolam lengkap dengan pemandangan matahari terbit. Aurel tampil cantik dengan kaus putih dan kain bermotif tradisional berwarna ungu.

Pemilik akun Instagram dengan 18,1 juta pengikut ini menuliskan โ€œSumba barat ๐Ÿ˜

Seneng banget akhirnya bisa kesinii.. Semoga tahun depan bs kesini sm dia ya ๐Ÿ™๐Ÿพ๐Ÿ–ค๐Ÿ’œโ€ di keterangan fotonya.

Netizen pun dibuat terpesona dengan kecantikan Aurel. Ada pula yang menggodanya dengan panggilan kesayangan Atta Halilintar untuk Aurel. "Cantik ya NYONYA NUR ATTA ๐Ÿ˜๐Ÿ’œ๐Ÿ’œ๐Ÿ’œ๐Ÿ™," puji @lennyreviana47

Menunggangi Kuda





Selanjutnya, Aurel nampak menaiki seekor kuda putih gading. Dalam unggahannya, Aurel menulis Ratenggaro sebagai lokasi. Pada latar belakang terlihat beberapa rumah adat Sumba di Kampung Adat Ratenggaro.

Pulau Sumba yang terletak di Nusa Tenggara Timur memiliki sejumlah tradisi yang masih dilestrarikan, salah satunya menenun kain.

Kali ini Aurel mengenakan kain tenun tradisional berwarna merah bermotif garis-garis putih. Aurel yang tidak beralas kaki, melengkapi penampilannya dengan kain ikat kepala yang senada dengan kain yang membalut tubuhnya.

Aurel yang mengabadikan momen liburannya dengan kain tradisional Sumba menuai respon positif dari netizen Instagram. Seperti yang ditulis akun @suhadanisha โ€œKeren...bangga jadi orang NTT....sukses selalu Aurelia....Cantik dan anggunโ€

Ada juga yang bilang auranya menyatu. โ€œini anak the best banget..kok bisa nyatu auranya dimana dia berada...power of nur..nur u tayank nya attaโ€ tulis akun @nurulliza2020 memuji Aurel Hermansyah.

Menyatu dengan Kasur Berganti lagi, di foto ketiga ini terlihat Aurel sedang berada di sebuah pendopo yang dilengkapi sebuah kasur berwarna biru dongker. Aurel yang mengenakan blus dengan warna serupa nampak menyatu dengan kasur yang didudukinya. Duduk ditemani sebuah meja dan majalah, Aurel terlihat apik dengan sentuhan akhir topi dan kacamata hitam sambil melihat pemandangan di depannya. Pamer Motif Kain Tenun Di unggahan terakhirnya, Aurel berfoto di Bukit Lendongara yang terletak di Sumba Barat Daya. Di foto dari belakang, tubuh Aurel terbalut dengan kain tenun tradisional berwarna hitam, merah, dan krem dari leher hingga bawah. Lagi-lagi Aurel melengkapi penampilannya dengan kain ikat kepala yang juga berwarna hitam, senada dengan kain yang dikenakannya. Di slide kedua, Aurel berpose dengan mengembangkan kain tenun yang digunakannya di belakang badannya. Terlihat kain itu cukup besar dan dilengkapi aksen rumbai di ujung kanan dan kirinya.