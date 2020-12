BERADA di rumah saja memang bisa membuat kita stres, tidak heran jika banyak orang kemudian memilih berlibut ketika ada kesempatan. Salah satunya adalah si cantik Prilly Latuconsina.

Prilly memilih kabur ke pantai, meskipun dia tidak menyebutkan secara spesifik lokasinya. "Best escape anyone can have," tulis Prilly dalam keterangan video lari-lari manjanya di Instagram.

Prilly terlihat hanya mengenakan sport bra putih. Selain itu, dia juga memakai kacamata khas orang yang sedang liburan di pantai. Pose yang dia perlihatkan yaitu ngintip manja bikin pesona cantiknya makin terpancar.

Dia pun nampak sangat bersenang-senang di pantai. Di sini ia memperlihatkan pose dikejar ombak yang menggemaskan sekali. Masih dengan pakaian yang sama, tapi di sini bisa terlihat kalau Prilly mengenakan legging hitam panjang. Kece banget, ya!

Netizen yang melihat foto ini pun memuji kecantikan Prilly. "Cantik full," kata pemilik akun @tirtajok***. Begitu juga kata @clariznafbr**, "Prilly kenapa kece banget sih? Sehat-sehat, ya, dan bahagia terus," tulisnya.

(mrt)