VIDEO game adalah salah satu jenis permainan yang digemari banyak orang. Selain menantang, video game juga sekarang terlihat seperti di dunia nyata berkat kecanggihan teknologinya.

Tapi siapa sangka, ternyata video game bisa berperan meningkatkan kesehatan. Permainan ini disebut-sebut dapat membantu menjaga kesehatan mental pemainnya.

Hal ini berdasarkan hasil penelitian dari para ahli di Universitas Oxford. Penelitian dilakukan ketika penjualan video game tahun ini melonjak karena makin banyak orang yang diam di rumah dampak pandemi virus corona (covid-19) dan banyak negara memberlakukan batasan dalam kehidupan publik.

Makalah penelitian yang dirilis didasarkan pada tanggapan survei dari orang-orang yang memainkan dua game yakni Plants vs Zombies: Battle for Neighborville dan Animal Crossing: New Horizons.

Pertama, penelitian ini menggunakan data yang diberikan oleh pembuat game, Electronic Arts dan Nintendo of America, tentang berapa banyak waktu yang dihabiskan responden untuk bermain. Ini tidak seperti penelitian sebelumnya yang mengandalkan perkiraan tidak tepat dari para pemain.

Para peneliti di Oxford Internet Institute mengatakan menemukan jumlah waktu yang sebenarnya dihabiskan untuk bermain adalah faktor positif yang kecil tetapi signifikan dalam kesejahteraan manusia.

Temuan ini juga menyebutkan tingkat kesenangan yang didapat pemain dari permainan bisa menjadi faktor yang lebih penting untuk kesejahteraan mereka daripada hanya waktu bermain.

Hasilnya dapat menimbulkan keraguan pada asumsi lama bahwa game menyebabkan agresi atau kecanduan, meskipun penulis penelitian mengakui bahwa itu hanyalah gambaran singkat.

"Penemuan kami menunjukkan bahwa video game tidak selalu buruk untuk kesehatan Anda. Ada faktor psikologis lain yang memiliki pengaruh signifikan pada kesejahteraan seseorang," ungkap Andrew Przybylski, direktur penelitian institut tersebut, seperti dikutip dari Medical Xpress, Jumat (4/12/2020).

"Faktanya, bermain bisa menjadi aktivitas yang berhubungan secara positif dengan kesehatan mental orang dan mengatur video game dapat mengurangi manfaat dari pemain," jelasnya.

Sebanyak 2.756 pemain Animal Crossing: New Horizons di Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada disurvei bersama dengan 518 pemain Plants vs Zombies: Battle for Neighborville. Mereka diminta mengisi survei tentang pengalaman yang dicocokkan dengan waktu bermain yang dicatat oleh perusahaan game. Kurangnya transparansi dari pembuat game telah lama menjadi masalah bagi para peneliti yang berharap untuk lebih memahami perilaku pemain. Menurut penulis, penelitian sebelumnya yang digunakan untuk mengusulkan saran bagi orang tua dan pembuat kebijakan dilakukan tanpa basis bukti yang kuat.