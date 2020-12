Urban Sneaker Society 2020 is around the corner! Digelar pada tanggal 3-6 Desember 2020 mendatang, acara ini siap kembali menyapa para sneakerheads dan streetwear enthusiasts lewat berbagai konten ciamik.

Di tahun keempatnya ini, Urban Sneaker Society diadakan secara online dengan format virtual world. Berbagai konten menarik pun tentu sudah disiapkan; mulai dari art exhibition, tentants yang dikurasi secara selektif, talkshow bersama pelaku industri streetwear internasional dan tentunya music performance.

Siapa aja yang bakal tampil mengisi music performance tahun ini? Berikut beberapa di antaranya!

Ramengvrl

Setelah merilis sejumah track dan EP, rapper kelahiran tahun 1992 akhirnya melepas album debutnya di bawah naungan label Amerika Serikat, EMPIRE.

Dengan judul “Can’t Speak English,” album tersebut berisikan 10 tracks, dengan deretan musisi internasional sebagai feature dan producer.

Ariel Nayaka

Salah satu pentolan label Def Jam Recordings SEA dari tanah air.

Bukan cuma dikenal dengan sejumlah tracks yang solid, ia juga bukan nama yang asing di ajang AMI Awards. Tahun ini namanya bahkan bersemat sebagai nominator di beberapa kategori sekaligus.

Mukarakat

Salah satu dari empat nama-nama Indonesia yang berhasil menembus label Def Jam Recordings SEA.

Mukarakat digawangi I’m Rapholic, DirtyRazkal, D’Flow, Lipooz dan DJ Geramar yang berdarah Nusa Tenggara Timur. Meski bernaung di Def Jam, Mukarakat dikenal lewat pemakaian dialek Indonesia Timur di setiap liriknya

Laze

Usai merilis album kedua yang berjudul “Puncak Janggal” pada 13 November lalu, Laze kini siap meramaikan gelaran Urban Sneaker Society 2020.

Menyoal tentang album barunya, Laze mengisahkan situasi ketika sedang di posisi atas, namun banyak kejanggalan karena tidak sesuai ekspektasi.

“Album ini tentang manusia – dalam hal ini gue – di kehidupan yang mendambakan puncak, penasaran ada apa di atas sana. Dari kecil gue ingin banget jadi musisi, dan ternyata itu enggak seindah kelihatannya,” tuturnya.

Adrian Khalif

Sosok penyanyi Jakarta yang namanya melambung berkat single seperti “Made In Jakarta,” “Flawless/Merona” dan “Take Care.”

Sama seperti Ariel Nayaka, tahun ini nama Adrian Khalif juga berhasil masuk ke nominasi AMI Awards berkat track “Wyd?.”

Selain nama-nama di atas, Urban Sneaker Society 2020 juga masih menyiapkan sejumlah nama lain seperti Romantic Echoes, Oslo Ibrahim, Manny Rune, Prince Husein, Denisa, RL Klav, Jinan, Slippydoor, Wichigo Shawty + Ayub Jon, Preachja Crew dan Reikko. (CM)

(yao)